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醫界肯定沈慧虹「真正會做事」 成立後援會力挺

▲民進黨新竹市長候選人沈慧虹（中）成立醫師後援會，中華民國醫師公會全國聯合會理事長、立法委員邱泰源（右）到場相挺。（圖/立委邱泰源辦公室提供）
▲民進黨新竹市長候選人沈慧虹（中）成立醫師後援會，中華民國醫師公會全國聯合會理事長、立法委員邱泰源（右）到場相挺。（圖/立委邱泰源辦公室提供）

業務處/綜合報導

2022-09-16 17:51:13

民進黨新竹市長候選人沈慧虹今（16）日盛大成立「醫師後援會」，這是繼日前成立「舊城青年後援會」後第二個來自民間的支持。醫師後援會會長吳國治醫師說，這兩年的防疫關係，他看見沈慧虹從建立篩檢站、疫苗注射規劃到居家照護，無役不與，還都做得非常好，新竹市的防疫成績有目共睹，醫界要站出來挺「真正在做事的人。」

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沈慧虹的醫師後援會在今（16）日下午正式成立，立法委員柯建銘、中華民國醫師公會全國聯合會理事長暨立法委員邱泰源、新竹市診所協會理事長陳建銘、南門醫院院長劉建雄、新竹市醫師協會常務理事陳志宏和新竹市醫師後援會長吳國治等齊聚一堂，另外還有近30位第一線醫師出面相挺，表達支持。

邱泰源表示，這幾年新竹市醫界有任何會議及需求，擔任副市長的沈慧虹都無微不至的進行了解並解決問題，讓新竹市醫界的戰力成為全國醫界的典範。所以他代表全國及新竹市醫界向沈慧虹表達謝意及敬意。

邱泰源更指出，疫情期間，林智堅市長和沈慧虹副市長對市民健康的努力，從設立全國唯一竹科專案篩檢站、到全國第一個孕婦專案疫苗施打站，還有佈置別緻的兒童疫苗施打站，這些身體到心靈感受都方方面面照顧的用心，第一線醫師絕對感受最深，也因此在現場能看到許多基層醫師出席。「我們一定要要幫願意做事的人拉票，讓沈慧虹的好，讓更多民眾知道。絕對沒有『不差這一票』，每個人的每一票都很重要。」

吳國治也指出，他從台北至新竹定居32年，這幾年的建設終於讓他看見完全不一樣的新竹，老舊公園整修明亮、連寵物都有地方可去，他是喜歡走路散步的人，從火車站、後站到護城河、東門城，一個轉角都被新竹的美麗驚豔。他也經常與同樣愛走路的沈慧虹在街頭相遇，分享他看見的市容改變，提出他的看法。在疫情期間更是感受到新竹市府在防疫上的層層用心，

「學醫的人其實和我學交通是一樣的，不分顏色，與醫師的濟世救人不謀而合。」沈慧虹想起防疫期間的點滴，她說，從台灣傳出Covid-19首位案例，到今天將近一千天，每次遇到醫護人員，總是穿著防護衣、戴手套、面罩，在篩檢站更是全副武裝，忍受炎熱高溫，忍受寒流。疫情緊張的時候，因為有醫界大力相助，才能一起把新竹照顧好，讓市民安心生活。「謝謝醫師站出來挺新竹隊、挺沈慧虹，加入這場幸福保衛戰。」

柯建銘總召指出，醫界是社會上一個穩定的力量，長期為國家人民的健康付出，也是意見領袖，他們的態度有一定程度是社會共識。今天醫師願意來到這裡，代表他們一定支持最優秀的沈慧虹。

新竹市議員李妍慧、劉康彥、陳建名、曾資程、鄭美娟，新竹市議員候選人楊玲宜與劉彥伶今日也出席醫師後援會成立活動。

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