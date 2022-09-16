醫界肯定沈慧虹「真正會做事」 成立後援會力挺

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邱泰源表示，這幾年新竹市醫界有任何會議及需求，擔任副市長的沈慧虹都無微不至的進行了解並解決問題，讓新竹市醫界的戰力成為全國醫界的典範。所以他代表全國及新竹市醫界向沈慧虹表達謝意及敬意。
邱泰源更指出，疫情期間，林智堅市長和沈慧虹副市長對市民健康的努力，從設立全國唯一竹科專案篩檢站、到全國第一個孕婦專案疫苗施打站，還有佈置別緻的兒童疫苗施打站，這些身體到心靈感受都方方面面照顧的用心，第一線醫師絕對感受最深，也因此在現場能看到許多基層醫師出席。「我們一定要要幫願意做事的人拉票，讓沈慧虹的好，讓更多民眾知道。絕對沒有『不差這一票』，每個人的每一票都很重要。」
吳國治也指出，他從台北至新竹定居32年，這幾年的建設終於讓他看見完全不一樣的新竹，老舊公園整修明亮、連寵物都有地方可去，他是喜歡走路散步的人，從火車站、後站到護城河、東門城，一個轉角都被新竹的美麗驚豔。他也經常與同樣愛走路的沈慧虹在街頭相遇，分享他看見的市容改變，提出他的看法。在疫情期間更是感受到新竹市府在防疫上的層層用心，
「學醫的人其實和我學交通是一樣的，不分顏色，與醫師的濟世救人不謀而合。」沈慧虹想起防疫期間的點滴，她說，從台灣傳出Covid-19首位案例，到今天將近一千天，每次遇到醫護人員，總是穿著防護衣、戴手套、面罩，在篩檢站更是全副武裝，忍受炎熱高溫，忍受寒流。疫情緊張的時候，因為有醫界大力相助，才能一起把新竹照顧好，讓市民安心生活。「謝謝醫師站出來挺新竹隊、挺沈慧虹，加入這場幸福保衛戰。」
柯建銘總召指出，醫界是社會上一個穩定的力量，長期為國家人民的健康付出，也是意見領袖，他們的態度有一定程度是社會共識。今天醫師願意來到這裡，代表他們一定支持最優秀的沈慧虹。
新竹市議員李妍慧、劉康彥、陳建名、曾資程、鄭美娟，新竹市議員候選人楊玲宜與劉彥伶今日也出席醫師後援會成立活動。