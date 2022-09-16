投資台灣斥資近65億再添3企業　和大工業投下41億建新廠

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銀泰科技公司PMI是傳動零組件世界知名的大廠，從事滾珠螺桿與線性滑軌的研發與製造30餘年，不論是工具機、半導體、自動化、電子及醫療等設備均能見其蹤跡。
經濟部指出，面對國際投資環境變遷，銀泰決心以台灣為全球營運中心，已在2019年通過申請第1件台商回台投資案，今日再通過第2案，投資金額為21億元，預估再創造345個就業機會。此次將在彰化鹿港工業區增設新廠房，導入40條智慧化線性滑軌生產線因應智慧機械商機，此外，為考量到環境永續發展，所有廠區皆有設置太陽能發電，並採用低碳排設備。
全球大型專業汽車傳動齒輪製造廠和大工業，面對國際投資環境諸多挑戰，和大調整全球布局，已於2019年3月通過台商回台第1案，強化回台投資力道。由於各國制定縮短禁售燃油車時程，推助全球電動車成長動能，今日再通過第2案，規劃再招募本國員工253名，斥資逾41億元在嘉義縣大埔美精密機械園區新建五廠，同時在既有三廠及新廠，導入智慧化機器設備與檢驗儀器，擴增在台生產規模與質量，另外也分別在各廠陸續建置太陽能發電，進行溫室氣體排放盤查，以利掌握全球車市綠能轉型契機。
璟元光電主要供應太陽能發電系統支架產品，是全台唯一可一貫化生產100%熱處理鋁鎂合金專利支架系統商，且產品表面有耐酸鹼與抗強風特性，適合台灣多雨氣候環境。
現今環保意識抬頭，全球綠電蓬勃發展，為此，規劃璟元光電招募台灣員工10名，投資逾2億元在台南麻豆興建營運中心、廠房及辦公大樓，廠房屋頂本身也有太陽能光電裝置，廠內導入智慧化兼具低碳排設備機台，以領先同業的製造水準，成為消費者首選。