2023全球智慧醫院評比 台中榮總入選300強兩岸三地唯一

由「 Newsweek 」 與「 Statista 」 聯合進行的 2023 年全球智慧醫院評比（ Newsweek World's Best Smart Hospitals 2023 ），日前評選揭曉，台中榮總不僅是台灣唯一入榜醫院，也是兩岸三地的唯一。台中榮總院長陳適安表示，台中榮總受到全球智慧醫院評比肯定，除了是台中榮總的努力，也代表國內資通訊產業與醫療成功結合的成果，邁向國際化。

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「 Newsweek 」新聞週刋是國際知名媒體，「 Statista 」是全球重要數據資料庫。有鑑於數位醫療是全球醫療趨勢， 2 大機構在全球 28 個國家中，選出 300 家領先醫院，作為推動數位醫療智慧發展之動力。第一名是美國梅約診所、第二名是美國波士頓馬薩諸塞州綜合醫院，第三名是美國約翰霍普金斯醫院。

▲陳適安院長擔任台中榮總院長後，擬定智慧醫療為醫院發展主軸，已累積超過百項人工智慧AI模組，推動落地應用和開設AI門診。（圖／台中榮總提供）

陳適安表示，智慧醫院透過先進的資通訊技術結合醫療，改善醫院服務流程與效率，幫助推動預防醫療、提高生活品質等健康目標，台中榮總首次參與評比，即名列 254 名，是全台唯一，將持續努力邁向頂尖。

2023 年全球智慧醫院評比，是評量由去年 8 月 17 日到今年 8 月 17 日全球醫院的表現。排名順序是基於以下三個步驟：

一、國際在線調查：由具有智慧醫院知識的醫院管理人員和醫療保健專業人員推薦全球領先的智能醫院。

二、國際醫院調查：醫院對醫院數位技術的實施和使用進行系統評估，並由首席資訊人員或高級管理層進行了驗證。

三、對被提名的醫院進個案研究，作為對該醫院成就的驗證。

▲2023年全球智慧醫院評比，台中榮總首次參與，即名列254名，入選300強之列，是兩岸三地唯一入榜醫院。（圖／台中榮總提供）

陳適安院長表示，參與醫院可呈現自評與智慧醫院相關的類別，共有 5 大類別，分別是電子功能、遠距醫療、數位影像、人工智慧和機器人自動化技術等。並於今年 6 至 7 月期間進行調查，收集超過 4 千張智慧醫院的選票，根據推薦數量計算每家醫院評分，較特殊的是國際建議的權重高於國家建議，讓整體評比更具國際化。