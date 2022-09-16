「親吻Jennie額頭」高清照曝光！防彈V被爆現身BP私人趴
南韓人氣女團BLACKPINK成員「Jennie」和BTS防彈少年團成員「V」的戀愛緋聞瘋傳，先前被駭客爆出「曖昧同框照」，如今私下親密照再度被曝光，而這已是第5度私照「被流出」；這次曝光的照片則是上一次流出親吻照的完整版。此外，韓媒也透露，V先前還現身BLACKPINK新專輯私人趴，為Jennie加油打氣，現場也有不少人目擊V在派對上非常自在。
5月Jennie和V開車同遊濟州島的照片瘋傳，有粉絲質疑是合成圖，不過今（16）日駭客又再度曝光完整版照片，從照片上可以看到，兩人不僅同遊濟州島，開心與老鷹、羊駝互動；V也親吻Jennie的額頭，一旁還有2隻鸚鵡看著他們恩愛的樣子，畫面可愛又逗趣；此外，還有V和Jennie在大佛前祈福的樣子，照片曝光後也引起熱議。
「VJ戀」鬧得沸沸揚揚，在多次私密照被曝光後，V仍不避嫌地參加BLACKPINK私人試聽派對。根據韓媒《JTBC》報導，14日BLACKPINK在首爾聖水洞舉辦新專輯私人聽歌趴，該派對僅限受邀人士能參加，而V也受邀現身，這也是「VJ戀」鬧緋聞後首次出席同一場活動。
但今（16）日同時也是BLACKPINK新專輯上架的大日子，對此，就有人認為駭客特別選在今天曝光這些照片，似乎「別有用意」。而雙方經紀公司對緋聞始終未有回應，也使謠言傳得更兇猛。（編輯：郭佩蓉）