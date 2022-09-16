不怕塞車！國慶連假「好走時段」曝　國道疏運1圖掌握

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高公局預估，本次國慶日連假高公局預估較好走的時段，在西部國道部分，10月8日、9日，建議往南向民眾利用早上6時前或中午12時後出發；10月9日、10日，建議南部地區往北向民眾於9時前出發，中部地區往北向民眾於12時前出發。
另國道5號部分，10月8日、9日，建議往南向民眾於早上5時前或下午5時後出發，若仍必需在首10月8日上午出發，參考過去往花東民眾均較早出發情形，建議分流避壅塞，其中往宜蘭民眾於8時過後再出發，10月9日、10日，建議往北向民眾於9時前出發。
要特別注意的是，高公局也規劃實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控等多項管制措施，其中國1、3、5匝道封閉措施，在10月8日0至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。
10月9日0至12時，封閉國1埔鹽系統；5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口；10月10日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。
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