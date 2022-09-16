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不怕塞車！國慶連假「好走時段」曝　國道疏運1圖掌握

▲國慶日3天連假將至，交通部高公局今（16）日預估「好走時段」，建議民眾可多加利用，避開尖峰車潮。（資料照片／記者許若茵攝）
▲國慶日3天連假將至，交通部高公局今（16）日預估「好走時段」，建議民眾可多加利用，避開尖峰車潮。（資料照片／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

2022-09-16 18:30:05

國慶日3天連假將至，交通部高公局今（16）日預估「好走時段」，建議民眾可多加利用，避開尖峰車潮。另連假期間將實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控等多項管制措施，民眾出發前記得多加留意。

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高公局檢視近年來國慶日連假交通狀況及特性，分析連假期間南向車流尖峰多集中在連假第1、2日上午，北向車流尖峰多集中在第2、3日下午，因此建議國慶日連假需自行開車行駛國道的民眾，多加利用國道較好走時段，以避開前述國道尖峰車潮。

高公局預估，本次國慶日連假高公局預估較好走的時段，在西部國道部分，10月8日、9日，建議往南向民眾利用早上6時前或中午12時後出發；10月9日、10日，建議南部地區往北向民眾於9時前出發，中部地區往北向民眾於12時前出發。

另國道5號部分，10月8日、9日，建議往南向民眾於早上5時前或下午5時後出發，若仍必需在首10月8日上午出發，參考過去往花東民眾均較早出發情形，建議分流避壅塞，其中往宜蘭民眾於8時過後再出發，10月9日、10日，建議往北向民眾於9時前出發。

要特別注意的是，高公局也規劃實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控等多項管制措施，其中國1、3、5匝道封閉措施，在10月8日0至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。

10月9日0至12時，封閉國1埔鹽系統；5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口；10月10日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

▲高公局規劃實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控等多項管制措施。（圖／高公局提供）
▲高公局規劃實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控等多項管制措施。（圖／高公局提供）
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