中市「創業巴士」上路 帶領青創團隊走訪創業基地

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中興大學前副校長王精文教授表示，荷蘭的創業巴士帶來充沛的創新創業能量，感謝台中市政府為幫助創業者解決初創資源不足問題，支持在台中首度舉辦創業巴士活動，希望此次的創業巴士活動能延續競賽成果與課程輔導累積的創業能量，了解未來創業可使用的政府資源，並鼓勵參與團隊持續精進，成為下一個獨角獸企業。
中興大學企業管理學系副教授唐資文表示，今日創業巴士活動共35名來自不同學校的創業團隊成員參與，分別參訪「TCN創客基地－台中據點」、「台中社會創新實驗基地」、「中科智慧機器人自造基地」，了解各創業基地特色及資源，有利未來創業累積能量。
台中科技大學助理教授黃俊儒表示，「TCN創客基地－台中據點」以創新、創業、就業之創客推廣及創業輔導為宗旨，協助青年培育創意思考與跨領域整合能力，此活動可讓青年學子實地造訪創業第一線，對未來取得創業資源有最直接的幫助。
來自東海大學以流浪動物為主題的創業團隊成員則表示，「台中社會創新實驗基地」的非營利組織、志工、社會企業、青創的特色很符合團隊需求，日後有需要將來此尋求相關資源。而來自台中教育大學，以動物產品為主題的團隊成員則指出，由於學校的設備有限，「TCN創客基地」提供的3D列印機與雷射雕刻機將有助於動手實作，進行產品開發與製造；「中科智慧機器人自造基地」也讓參與團隊對於AI軟硬體的應用能更加了解，深入思考AI的技術運用。