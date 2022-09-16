中市「創業巴士」上路 帶領青創團隊走訪創業基地

台中市工商發展投資策進會串連 14 所大專院校成立「台中市創業育苗資源共享平台」，今 (16) 日「創業巴士」首度由中興大學出發，帶領青創團隊參訪台中市各創業基地，了解未來創業可使用資源，參與團隊更透過互相交流學習，紛紛表示收獲滿滿。

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工策會總幹事黃于珊表示，台中市創業育苗資源共享計畫，邀請中興大學等 14 所大專院校， 5 月舉辦「浪愛齊步走－創新創業競賽」，遴選傑出新創團隊。暑假期間更整合跨校師資，提供專業創業課程與輔導，打造創業成員創業思維與動手能力，今辦理創業巴士，帶青年學子認識台中創業資源，更讓創業團隊如虎添翼。

▲中市「創業巴士」今天帶領青創團隊走訪各創業基地，實際了解未來創業可借力資源。（圖／工策會提供）

中興大學前副校長王精文教授表示，荷蘭的創業巴士帶來充沛的創新創業能量，感謝台中市政府為幫助創業者解決初創資源不足問題，支持在台中首度舉辦創業巴士活動，希望此次的創業巴士活動能延續競賽成果與課程輔導累積的創業能量，了解未來創業可使用的政府資源，並鼓勵參與團隊持續精進，成為下一個獨角獸企業。

中興大學企業管理學系副教授唐資文表示，今日創業巴士活動共 35 名來自不同學校的創業團隊成員參與，分別參訪「 TCN 創客基地－台中據點」、「台中社會創新實驗基地」、「中科智慧機器人自造基地」，了解各創業基地特色及資源，有利未來創業累積能量。

台中科技大學助理教授黃俊儒表示，「 TCN 創客基地－台中據點」以創新、創業、就業之創客推廣及創業輔導為宗旨，協助青年培育創意思考與跨領域整合能力，此活動可讓青年學子實地造訪創業第一線，對未來取得創業資源有最直接的幫助。