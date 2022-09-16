「台中設計週」登場　 羿麗發表防疫利器UVGI「凌空盞」

正在台中國際展覽館舉辦的「台中設計週」，因應與病毒共存概念，不少參展廠商推出防疫滅菌產品。其中，由羿麗智能創見發表的防疫利器UVGI「凌空盞」，

標榜運用航太科技等級技術研發，能快速殲滅病毒、細菌，創造後疫時代安心新環境，大受矚目。

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後疫情時代人人高喊與病毒共存，前提是，要先完全消滅病毒才能安心，並確保身邊每個人安全。羿麗智能創見總經理黃維文表示， 羿麗企業創辦初衷是「減碳」、「安全」、「幸福」。基於三項原則開發出來的產品，包含全球獨家的3Dih感應爐系列，是廚藝進化革命創舉。其次，與國內光電廠合作推出的「上層殺菌消毒機」，正式命名為「凌空盞」，能快速殲滅病毒，讓疫情獲得抑制，生命獲得保障。

▲羿麗在設計週裡，展出全球獨家的3Dih感應爐系列產品，及防疫利品「凌空盞」，備受矚目。（圖／業者提供）

黃維文指出，3Dih爐設計理念是以高效率的電能，取代危險的瓦斯能源，同時保留中式炒鍋快炒的火力與鍋氣，是羿麗的超級明星商品！在「設計週」會場展出全系列商用及家用的智能IH感應爐，讓大家能 揮別瓦斯明火與氣爆危機 ！

至於「凌空盞」是運用航太科技等級技術，並由 美國疾病管制中心CDC發表UVGI， 是史上最厲害的殺菌消毒觸媒，強效快速殲滅新冠病毒、腸病毒、各式細菌、甚至是塵蟎過敏源、異味。