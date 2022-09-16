蔡琴睽違3年開唱！胸前「深V開近肚臍」 嗨唱經典好歌
跨時代金嗓歌后蔡琴睽違三年，再站上台北國際會議中心舞台舉辦《就是要好新琴》演唱會，65歲的她展現過人體力，從今（16）日起一連開唱3天，而她開場就以一身咖啡金亮片套裝，化身為爵士女伶華麗登場，並用20首經典金曲征服全場樂迷。
原定今年6月初舉辦的《就是要好新琴》演唱會，因疫情嚴峻之下宣布延後3個月重啟，65歲的蔡琴也將一連開唱3天，用一支麥克風及不老金嗓，詮釋逾20首經典金曲征服樂迷；盼在疫情紛亂下，藉由溫暖歌聲給歌迷心靈的安慰及力量的蔡琴，在節目安排上特別以音樂曲風編排分成「懷舊經典」、「電影經典」、「民歌輕快經典」及「文青經典」等四大段，透過8人編制的樂隊，完美搭配及4套造型穿插畫龍點睛，一首首耳熟能詳的樂章，引領台下歌迷進入時光機掀回憶殺之餘，更透過蔡琴美聲吟唱營造「就是要好心情」氛圍！
今天一開場，蔡琴就以一身咖啡金亮片套裝，化身為爵士女伶華麗登場，胸前「深V」開到激近肚臍部位的造型，可說是突破過往尺度，也將瘦身有成的優雅體態展露無遺，讓台下樂迷看得目不轉睛，再搭配蔡琴演唱爵士編曲樂風的《我等著你回來》、《南屏晚鐘》，宛如置身百老匯秀場般熱鬧非凡。而唱完《人生就是戲》時，蔡琴突然說到：「我不會像陳文茜一樣不承認自己是老女人，因為我就是老女人，我不只要當老女人，我還要當國際巨星！」突如其來的發言，也讓全場笑翻。
歷經疫情3年紛擾，終於上台開唱的蔡琴特別說道：「謝謝你們！看到你們好高興！」許多不見歌迷的她更自豪笑說：「3年過去，我還是那麼漂亮！」她提到在後台準備上台前，聽到觀眾急促掌聲，形容台下歌迷像「很餓的觀眾」，並笑著說道：「我是廚子，你們是很餓的觀眾，好像手上有一把刀叉，像是在跟我說『趕快給我出來！』我以為台下坐的都是20幾歲的觀眾感覺等不及，結果一出場什麼年紀都有！」
除了經典好歌外，鮮少在台上自彈自唱的蔡琴，更露一手彈吉他才華演唱英文老歌《DONNA DONNA》，也藉著演唱會自彈自唱彌補自己多年「遺憾」，她表示：「疫情的三年中只有一件事讓蔡琴有點遺憾，就是我的這一生很少彈吉他，吉他是我很喜歡的樂器，當年在念大學時人人都要會彈吉他，但我只會四個和弦，沒想到當年就不小心唱紅《恰似你的溫柔》，可是至今沒有人教我彈第五個和弦，所以現在看到有人彈吉他自彈自唱，就羨慕的不得了。這次想趁著演唱會，彌補我這個多年的遺憾！」