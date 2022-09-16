松益發建築十年有成　郭雪芙現身「微笑世界」藝術帝標

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解智贏表示，女神郭雪芙一向以甜美的形象與招牌的笑容深植人心，是集團品牌大使的不二人選。首度代言房地產的郭雪芙也在活動中展現超高親和力，親手調製香氛贈送粉絲並大談廣告拍攝的難忘經驗。
松益發建設「微笑世界」超高層景觀大樓全新完工，基地位於澄清湖特區仁雄商圈的大正一街旁，基地面積825坪，樓高24層、地下3層，規劃137戶，2、3房，26~38坪的首購、首換純住家產品，戶戶配有平面車位，每坪開價30~35萬元。雖然是中小坪數產品，但以豪宅的高度規格來擘劃設計，全棟彷彿是崗石博物館。
解智贏表示，同樣身為年輕人，因此能體會年輕首購家庭購買一間理想好宅的辛苦，為讓住戶居住安心且舒適便利，仁武「微笑世界」首購大樓透過外觀與門廳大量採用石材，展現媲美豪宅的質感。更值得一提的是松益發建築集團引以為傲的售後服務「72小時即報即修機制」，讓民眾可以買得安心、住得貼心、未來放心。
「微笑世界」不僅以崗石精鑄建築，在空間上也以人為本。有400坪的楓紅花園、閱覽室、博奕室、健身房、兒童遊戲區、頂樓空中花園等豐富的公設。衛浴採用西班牙百年品牌ROCA免治馬桶、Panasonic廚具搭配Svago IH智慧雙口感應爐、Rinnai懸掛式烘碗機、隱藏抽油煙機、Yale三合一電子鎖。從公設到物管到家中建材設備，盡顯用心。