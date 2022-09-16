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新北幣好用嗎？侯友宜：還在推廣、先試辦再推行全國

▲侯友宜與研考會主委林豐裕回覆議員市政總質詢提出的新北行動支付APP(NewTaiPAY)與新北幣議題。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.9.16）
▲侯友宜與研考會主委林豐裕回覆議員市政總質詢提出的新北行動支付APP(NewTaiPAY)與新北幣議題。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.9.16）

記者吳嘉億／新北報導

2022-09-16 20:23:56

針對今年7月薪北市政府推出的新北行動支付APP(NewTaiPAY)，成為今日新北市議會市政總質詢民進黨黨團質詢焦點，紛紛提出對於新北行動支付與新北幣在運用與安全性的疑慮，還有缺乏誘因導致效果不佳。對此新北市長侯友宜表示，行動支付非新北獨創，新北幣才剛推出，目前還在推廣，會一步一步做好，因正值選舉期間，試辦期間到今年12月底。

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市議員林銘仁表示，虛擬貨幣的推行需要國家力量或金條來作為擔保，但背後支應的費用仍是以公務預算為主，若是未來執政者不承認新北幣，民眾該如何兌現？市議員李倩萍則是指出，新北幣的性質是虛擬貨幣或紅利點數目前是妾身未明，且宣傳及配套措施都不夠完整，加上新北幣相較其他縣市起步較晚，應增加其他誘因才能提高民眾的使用意願。

市議員林裔綺則進一步表示，市府表示新北幣的扣抵可以運用在線上平台與實體通路，更強調目前已有2700家特約廠商可以施用，但實際試用下，卻看不到任何優惠，批評新北行動支付的行銷宣傳太慢、優惠誘因不足。市議員賴秋媚也以親自走訪新北幣試辦的五股公有市場為例，指出地方民眾普遍沒有使用習慣，認為市府的宣傳成效不如預期，讓試辦成效大打折扣。

研考會主委林豐裕表示，目前新北幣及新北行動支付仍在試辦階段，預計試辦至今年年底，未來的大方向仍是朝全國通用邁進，現階段以鼓勵在地消費為主，已有2,700多家商店願意加入，也有洽談4大超商介接事宜；強調所有資料都在資料庫保護下，沒有安全疑慮，鼓勵市民也能多參與市府推出相關碳足跡試算、動健康等活動，有機會獲取新北幣使用。

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