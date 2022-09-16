新北幣好用嗎？侯友宜：還在推廣、先試辦再推行全國

針對今年7月薪北市政府推出的新北行動支付APP(NewTaiPAY)，成為今日新北市議會市政總質詢民進黨黨團質詢焦點，紛紛提出對於新北行動支付與新北幣在運用與安全性的疑慮，還有缺乏誘因導致效果不佳。對此新北市長侯友宜表示，行動支付非新北獨創，新北幣才剛推出，目前還在推廣，會一步一步做好，因正值選舉期間，試辦期間到今年12月底。
市議員林銘仁表示，虛擬貨幣的推行需要國家力量或金條來作為擔保，但背後支應的費用仍是以公務預算為主，若是未來執政者不承認新北幣，民眾該如何兌現？市議員李倩萍則是指出，新北幣的性質是虛擬貨幣或紅利點數目前是妾身未明，且宣傳及配套措施都不夠完整，加上新北幣相較其他縣市起步較晚，應增加其他誘因才能提高民眾的使用意願。
市議員林裔綺則進一步表示，市府表示新北幣的扣抵可以運用在線上平台與實體通路，更強調目前已有2700家特約廠商可以施用，但實際試用下，卻看不到任何優惠，批評新北行動支付的行銷宣傳太慢、優惠誘因不足。市議員賴秋媚也以親自走訪新北幣試辦的五股公有市場為例，指出地方民眾普遍沒有使用習慣，認為市府的宣傳成效不如預期，讓試辦成效大打折扣。
研考會主委林豐裕表示，目前新北幣及新北行動支付仍在試辦階段，預計試辦至今年年底，未來的大方向仍是朝全國通用邁進，現階段以鼓勵在地消費為主，已有2,700多家商店願意加入，也有洽談4大超商介接事宜；強調所有資料都在資料庫保護下，沒有安全疑慮，鼓勵市民也能多參與市府推出相關碳足跡試算、動健康等活動，有機會獲取新北幣使用。