高球／詹世昌穩住勝果　收下今年第三冠

2022年鼎邦菁英邀請賽今在苗栗全國花園鄉村俱樂部順利完成全部賽程，領先者詹世昌沒感受到太多威脅，以68桿完賽，三回合總計204桿，3桿之差贏得今年第三座冠軍。
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鼎邦菁英邀請賽今天在全國球場進行最後決戰，冠軍之爭全看最後一組3人力拚。領先兩桿出發的詹世昌，開賽就有好機會，第一洞雖然錯失6呎博蒂機會，但馬上在第二和第三洞連續抓鳥。同組的謝繼賢緊追不捨，同樣連打兩個博蒂，加上第七洞起連續抓到3隻小鳥，阿賢追成只差1桿。
詹世昌說 : 「阿賢的狀況不錯，前九洞追得很緊。廖煥鈞表現也很好，後九洞也差點被他追平。」 他認為第十二洞能推進那記8呎左右的保Par推桿非常關鍵。同組兩名對手在那洞都吞柏忌，讓他的領先差距稍稍加大，隨著第十四洞短洞抓鳥，第十五洞再賺一桿，詹世昌把領先差距擴大到3桿，戰至第十六洞對手都沒打老鷹，他心裡就有把握能贏得勝利。
賽後詹世昌表示 : 「原本沒辦法參加這場比賽，是因為上週在日本的比賽兩回合淘汰，更改行程提前回台，才能剛好在隔離之後趕上這場比賽，幸運拿到今年國內的第二勝。」今年三月他曾在肇喜登峰巡迴賽長華公開賽奪冠。加上2月份亞巡賽皇家盃拿冠軍，阿昌今年已有3勝進帳。這場比賽結束之後，他將投入接下來在台灣的兩場亞巡賽，然後再出國打拚。
最後一回合同以69桿完賽、總計207桿的謝繼賢和廖煥鈞最後並列第二名。這是謝繼賢連續兩場比賽獲得亞軍，廖煥鈞則刷新他的職業生涯最佳名次紀錄。謝繼賢表示，詹世昌真的很強，穩定度很好，今天沒辦法給他任何壓力，只想著打出自己設定的目標，對這個結果阿賢表示滿意。