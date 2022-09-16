COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

前鎮科技產業園區完租　凱銳光電高雄廠今開幕

▲凱銳光電今(16)日與前鎮科技產業園區（原高雄加工出口區）前瞻智造基地的前瞻創新大樓共同舉辦進駐廠商暨公共藝術開幕儀式。（圖／經濟部加工出口區管理處提供）
▲凱銳光電今(16)日與前鎮科技產業園區（原高雄加工出口區）前瞻智造基地的前瞻創新大樓共同舉辦進駐廠商暨公共藝術開幕儀式。（圖／經濟部加工出口區管理處提供）

記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導

2022-09-16 21:01:08

凱銳光電今(16)日與前鎮科技產業園區（原高雄加工出口區）前瞻智造基地的前瞻創新大樓共同舉辦進駐廠商暨公共藝術開幕儀式，凱銳光電為全球車載娛樂系統大廠，在貼近產業聚落及訂單急速成長需求下，積極爭取進駐園區並租用4、5二個樓層廠房及6樓的辦公室，做為高雄分公司及生產基地，總投資金額11.7億元，預將創造約200人就業機會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲凱銳光電高雄廠今(16)日開幕儀式。（圖／記者郭俊暉攝，2022.09.16）
▲凱銳光電高雄廠今(16)日開幕儀式。（圖／記者郭俊暉攝，2022.09.16）
前鎮科技產業園區完工啟用至今短短4個月，整棟大樓空間100%出租，成功吸引多家知名廠商進駐，累積投資額逾百億元創歷年新高，預計新增產值118億元，創造3,000名就業機會。見證走過半世紀的前鎮科技產業園區，智慧變身成為投資樂土，立下一個新的里程碑。

值得一提的是，凱銳光電自2010年成立後，立即專注車用電子產業，初期以車內娛樂用顯示器螢幕及後座娛樂影音系統為主力產品，近年積極深入後座影音產品並由美國市場擴及客戶層至日本與歐洲後，資訊通訊及影音連接正逐步切入車內系統，導入以作業系統(OS)為基礎之資訊影像系統與各類手持裝置，並與網路連結車內裝置更現代化，為客戶創造更高之價值與競爭力。

車用產業的特性需要投入不斷深耕與堅持，凱銳光電除了在技術上不斷透入強化全球專利佈局以及培育研發人才，更在生產製造測試之優化及自動化上持續進行投資並以品質至上支援，優化產品與服務，更從發想、設計、體驗到供應鏈管理，重視細節與品質保證。

▲凱銳光電董事長林傳凱表示，凱銳光電未來在明年預計可接單100億，進用約200人至300人，發展出五條生產線。（圖／記者郭俊暉攝，2022.09.16）
▲凱銳光電董事長林傳凱表示，凱銳光電未來在明年預計可接單100億，陸續進用約200人至300人，發展出五條生產線。（圖／記者郭俊暉攝，2022.09.16）
凱銳光電董事長林傳凱表示，凱銳光電未來在明年預計可接單100億，陸續進用約200人至300人，發展出五條生產線，也就是說凱銳光電未來將以200人至300人的生產人力創造出100億的營業額。

經濟部加工出口區管理處高雄分處積極推動提升加工區用地效能創新產業升級計畫，執行24億元前瞻計畫特別預算，更新園區老舊廠房，打造前瞻智造基地，興建2棟標準廠房 (前瞻創新大樓、前瞻科技大樓 )、1 棟聯合辦公大樓，整體工程已於110年底全數完工，預計5年內園區產值可達新臺幣 1,200 億元，並創造26,000個就業機會，帶動供應鏈 1,000 億元以上週邊效益，成功打造高階製造及科研發展重鎮。

踢館陳若翠提辭職書、承諾書　綠營女將：是代表市民踢館

陳麗娜退黨再爆爭議　綠營選將按鈴申告詐欺

陳麗娜選舉「博歹筊」　黃偵琳呼籲國民黨新人齊抗威權

松益發建築十年有成　郭雪芙現身「微笑世界」藝術帝標

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀