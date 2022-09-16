前鎮科技產業園區完租　凱銳光電高雄廠今開幕

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值得一提的是，凱銳光電自2010年成立後，立即專注車用電子產業，初期以車內娛樂用顯示器螢幕及後座娛樂影音系統為主力產品，近年積極深入後座影音產品並由美國市場擴及客戶層至日本與歐洲後，資訊通訊及影音連接正逐步切入車內系統，導入以作業系統(OS)為基礎之資訊影像系統與各類手持裝置，並與網路連結車內裝置更現代化，為客戶創造更高之價值與競爭力。
車用產業的特性需要投入不斷深耕與堅持，凱銳光電除了在技術上不斷透入強化全球專利佈局以及培育研發人才，更在生產製造測試之優化及自動化上持續進行投資並以品質至上支援，優化產品與服務，更從發想、設計、體驗到供應鏈管理，重視細節與品質保證。
凱銳光電董事長林傳凱表示，凱銳光電未來在明年預計可接單100億，陸續進用約200人至300人，發展出五條生產線，也就是說凱銳光電未來將以200人至300人的生產人力創造出100億的營業額。
經濟部加工出口區管理處高雄分處積極推動提升加工區用地效能創新產業升級計畫，執行24億元前瞻計畫特別預算，更新園區老舊廠房，打造前瞻智造基地，興建2棟標準廠房 (前瞻創新大樓、前瞻科技大樓 )、1 棟聯合辦公大樓，整體工程已於110年底全數完工，預計5年內園區產值可達新臺幣 1,200 億元，並創造26,000個就業機會，帶動供應鏈 1,000 億元以上週邊效益，成功打造高階製造及科研發展重鎮。