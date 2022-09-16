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自行車嘉年華周末開跑　超過500家庭、2000人同樂

▲己經有不少車手今天到麗寶賽車場練車。大會提供
▲己經有不少車手今天到麗寶賽車場練車。大會提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-09-16 21:07:23

2018年從捷安特嘉年華如今已經邁入第五年，系列活動中的捷安特盃更是邁入第29年、27屆，今年再度以「玩騎x頑騎2.0」與為主題系列活動設計融入了挑戰、玩樂、旅遊、美食、美景、人文、家庭打造一場屬於你我的自行車盛宴。

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本周末在台中后里區麗寶賽車場首開序幕的大小鐵人二項，GIANT與LAVA鐵人公司聯名合作吸引了超過500個家庭一起同樂，下午則同樣在G2賽道內進行最夯與熱血的兒童PushBike，一整天的自行車活動就像嘉年華會一樣，讓每個家庭的大人與小孩都可以同樂並享受玩樂與完賽過程。

第二天移師落羽松大草原的LIVDAY心騎天，分為吹風看海45K輕遊組與心形公路75K挑戰組吸引超過1000位女性車友與其友人一同參與。

與LAVA鐵人公司合作的鐵人兩項活動以「自行車x路跑x家庭」的主軸設計，除了帶領參賽者感受山海線的人文與人情味外，此次活動也在鐵人公司的專業規劃下與國際接軌賽事規畫成為跑、騎、跑，並重新設計了整體賽事的路線與動線，結合麗寶國際賽車場(通過CIK-FIA認證的國際級賽道)，並透過整個麗寶國際渡假園區、后里、外埔等地區的鄉間縣道進行賽事外，也讓參加選手能真正在大安溪河濱旁飆速與欣賞初秋的農村風光外，跑步路段主要以麗寶國際渡假園區的路線設計，更大幅提升了跑步的安全性與舒適性(小鐵人跑騎跑路線完全在G2賽道內)，終點設置於G2賽車場更是賽事的亮點之一。

LIVDAY心騎天是LIV自行車品牌年度魅Liv騎跡系列中的主要活動，今年以「玩騎x頑騎」為出發規劃了45K輕遊組與75K挑戰組，讓大家用不同的速度去體驗中台灣花都的美。

前幾屆加設的薑麻園挑戰組吸引來至外地與愛好長程挑戰的車友來中部騎車，今年路線稍作修正為75K，從台中的海線進入苗栗通霄心形公路山區，並延著銅鑼、三義等地區回程至麗寶落羽松大草原，體驗閩南與客家不同的農村文化與山海風光，整個賽程的爬升也將近1000m。

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