國民黨掌握中彰投卻各自為政　蔡英文：換挑戰者上場

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舊縣區持續被邊緣化，是民進黨選戰主訴求之一，蔡其昌承諾若當選台中市長，就職典禮將在豐原舉行，透過擴大中科園區、舊縣府廳舍活化、東豐快速道路通車、葫蘆墩圳與旱溪親水設施等，一步步將過往榮光找回來。
曾在豐原住了一年多的蔡英文，指豐原不只是蔡其昌的起跑點，也是她第二故鄉，自己住這兒時，民進黨提出中彰投聯合治理的構想，主張台中做為中部最大都市，應扮演區域發展的火車頭，但2018年3縣市全由國民黨執政後，卻各自為政，「這座火車頭已經熄火4年，未來4年，我們要用最快的急行軍速度，讓台中重回進步的軌道。」
針對國民黨指控台中建設發展停滯，全因與中央政黨色彩不同，遭到刻意杯葛，盧秀燕甚至說中捷藍線若能過關，「改名深綠線我也沒有意見」。擔任蔡其昌競總主委的前立法院長蘇嘉全舉自身為例，透露當屏東縣長時期磨功一流，「打電話想拜會國民黨部會首長，總是說沒空沒空，我就一直打、一直問，問到對方有時間見我為止。」
他說只要勤懇有決心，「政黨顏色不一樣，從來不是問題」，後來他擔任內政部長、農委會主委時期，和藍營地方首長良好互動、交換經驗。蘇嘉全說，盧秀燕將4年來台中沒有進步歸咎於中央「卡盧」，「這不是好的理由，人民只會看到縣市長不作為、找藉口欺騙選民。」
蘇嘉全說，當年林佳龍推動「幸福山手線、日出大台中」，就是要打通縣區的任督二脈，讓台中擴大成蛋黃區，彰化、苗栗、南投等週邊成為蛋白區，一起帶動區域發展，才能追上不斷進步的高雄，很可惜這些計劃仍在原地踏步。立委林靜儀也批評盧秀燕不重視舊縣區，尤其是交通建設，「現在的縣區交通不方便，年輕人寧可留在市區，交通建設一日不做、年輕人不回來，縣區就不容易發展。」