身份證拿出來！姓名部首有「金」 天丼套餐任選買1送1
快看看身邊有沒有「多金人士」！日本天丼品牌金子半之助舉辦尋找「金」主趣味活動，即日起至10月10日活動期間，到全台門市出示身份證，只要名字有3個「金」字（含部首），即可享任一天丼套餐買一送一，以價低者贈送，像是名字有「鑫」的人就能半價開吃；即使只有1至2個「金」，像是姓金的人，也可享任一天丼套餐第二件7折優惠。
日本天丼品牌金子半之助尋找「金」主，9月16日至10月10日一連25天，只要單人姓名包含部首有「金」，3個「金」以上就可享任一天丼套餐買一送一，像是有30公分穴子魚、人氣超高的江戶前天丼（439元），或是今年夏日限定款麻婆雙饗丼（369元）都能半價爽吃。若是姓名有一個或兩個「金」，則可享任一天丼套餐第2件7折，以價低者贈送。全台門市（微風北車店、新光A8店、林口三井店、台中三井店、台南南紡店、台南三井店）皆有參與活動，但活動不適用帝王蟹天丼系列。
繼光香香雞即日起至9月底也有銅板價優惠，只要點大份香香炸雞，就能用9元銅板價加購趣味造型的田字薯餅兩片，相當於4折促銷。視覺感十足的「田字薯餅」，採用馬鈴薯酥炸，田字造型外皮酥脆、薯泥鬆軟，有淡淡洋蔥風味與薯香，10元硬幣有找相當實惠，數量有限、售完為止。