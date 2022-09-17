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過戶後卻延遲點交？屋主怒檢舉永慶房屋　親查內幕曝光

▲ 楊姓屋主委託永慶不動產賣房，卻接連出現買方簽約人非登記名義人、房仲提前請領全額服務費、賣方的兩次動撥款項遲延匯入等狀況。（圖／投訴人提供）
▲ 楊姓屋主委託永慶不動產賣房，卻接連出現買方簽約人非登記名義人、房仲提前請領全額服務費、賣方的兩次動撥款項遲延匯入等狀況。（圖／投訴人提供）

生活消費中心/綜合報導

2022-09-17 12:24:182022-09-17 12:25:28

一名楊姓屋主今年初委託永慶不動產「中路真鶴加盟店」賣房，不過交易過程中，卻接連出現買方簽約人非登記名義人、房仲提前請領全額服務費、賣方的兩次動撥款項遲延匯入等狀況，完成過戶程序後，房仲甚至配合買方延遲交屋，楊姓屋主調查後才發現，買家的購屋資金來自永慶不動產中路真鶴加盟店，懷疑買家只是這家加盟店的人頭，為拿回賣屋款項，已向桃園市政府消保官提出檢舉。

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楊姓屋主委託永慶不動產中路真鶴加盟店，希望將桃園市龜山區的房子賣出，起初因為自身有財務需求，她聽從房仲建議，從市價1700多萬降到1400多萬，隨後房仲於3/20晚間10點左右來電，告知買方要求見面會談，屋主則在晚間快11點抵達店面，怎料買方沒有在現場，房仲還說服採用「買賣雙方分開簽約」的方式，希望先由楊姓屋主完成簽約手續，買方於次日再另行簽約，楊姓屋主當下直接拒絕。

3/21晚上，楊姓屋主再接到房仲通知前往加盟店，這次見到買方簽約人鄭先生A，雙方經過討論和房仲保證後，最終以1489萬成交價完成簽約；簽約過程中，還附帶幾項約定，包括原定5月20日的交屋日期，希望能「配合買方暫時往後押4個月」，原因是買方正在進行家庭房產贈與，怕貸款過戶時間有所延誤，但有口頭約定承諾「買方提早完成貸款程序便會提早交屋」。

其次，買方需貼補延遲交屋所產的貸款利息、管理費等各項因延遲所產生的相關費用；對此楊姓屋主認為，由於將交屋日暫時往後押4個月並非常態，所以簽約時，房仲有承諾全額服務費的請款日為「交屋當日」。此外，房仲也希望配合買方將貸款金額提高，採用買賣雙方共6%的仲介服務費疊加到簽約總價內的方式。此時由於成交價金已折讓，賣方則不負任何滲漏水瑕疵擔保責任，以現況交屋。至於雙方簽約時約定需動撥2次款項，分別各是新台幣124萬元整，因此也填寫了兩張動撥單。

接著在雙方簽約完成進行交易程序時，楊姓屋主開始感受到買方未依約行事，首先買方未依約於簽約款匯入當日（3/23）進行動撥，詢問代書及建經承辦人員後才得知，「買方去電要求建經承辦人員，動撥之前一定要買方電聯並得到同意才能撥款」，一直3/29，承辦人員才連繫上買方，並完成第一次124萬元款項的動撥，至於原本第二次動撥款項應該要在4/23前匯入，卻到5/4才匯入履保，但又因永慶不動產中路真鶴加盟店於匯入當日就「請領全額服務費」89萬，導致履保帳戶餘額不足，無法動撥第二次124萬的款項。

▲（圖／提供）
▲楊姓屋主決定向桃園市政府消保官檢舉。（圖／投訴者提供）
楊姓屋主表示，買方完成匯款後，代書卻在沒告知屋主本人的情況下，於7/6將房子過戶給買方，隔天才要求必須在7/11完成銀行的代清償金額，預計7/25交屋；但在確認清償完成後，代書卻再接連以塗銷等等理由，將交屋日延期7/27、在延至7/29，此時聲稱「買方要求一定要親自交屋，不接受委託他人來進行交屋」後，又再修改為7月31日；但還沒完，到7/29，代書又傳了一則簡訊告知「買方因身體不適，至少兩週無法出門，週日的交屋確定買方沒辦法到，會再確認一下狀況再回報」，之後就再也沒聯繫了，一直到9月7日才來簡訊，相約9月18日結案。

楊姓屋主認為，由於房屋過戶程序完成，且最晚8/5需繳納房地合一稅約新台幣130多萬，買方一再延遲交屋，根本拿不到賣屋的款項，也無法如期繳納，延遲繳納所造成罰款又該如何處理？除了拿不到賣屋款項外，楊姓屋主也提到，委託書中明確載明簽約時先付70%的服務費，交付尾款後再付30%的服務費，但永慶不動產中路真鶴加盟店於5/4，買方付完稅款當天，立即請領全額服務費新台幣89萬，而簽約當下仲介曾口頭承諾全額服務費的請款日為交屋當日，「難道口頭承諾就不用履行了嗎？」

事後，楊姓屋主調查後發現，登記名義人非簽約買方鄭先生A，而是鄭先生B，在簽約當時房仲、買方本人、代書都沒有告知，之後更發現買家的購屋資金，竟然來自永慶不動產中路真鶴加盟店，進一步了解後得知鄭先生B其實與加盟店的廖姓店東是好友，懷疑鄭先生B只是這家加盟店的人頭，因為下個買家沒著落，兩人就用諸多理由拖延交屋。

楊姓屋主質疑，本案已經完成過戶、代清償、塗銷，因現況交屋不負瑕疵擔保責任，買方只需點交房屋權狀跟費用的分算就可以完成了，可是卻一再拖延不願完成點交程序，如果買方堅持9月20日才交屋，為什麼要提前過戶？ 對此楊姓屋主決定向桃園市政府消保官檢舉，她也對《NOWnews》記者表示，在買賣洽談期間，永慶房屋讓她感覺都沒有服從契約精神，最後才會選擇用較強勢的方式希望得到合理的解釋，並強調「這是一個很不快樂的體驗和過程」。

《NOWnews》在昨（16）日下午去電至該加盟店，店員表示店長當時並不在店內，永慶總公司則在今中午發布3點聲明：

1.本案楊姓投訴人去年9月以1060萬取得，本加盟店在清楚告知取得時間與成本下，今年3月以1489萬與買方成交，並無損害賣方之情。

2.因賣方高額獲利需繳納房地合一稅，本加盟店亦協助溝通讓賣方提前動撥款項。

3.雙方原定9/20交屋，本加盟店亦協助溝通提前，並無延宕交屋之情，有合約為證，將主動向消保官說明案情。

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