便宜到哭？全家雪糕、大福「只要10元」 薯餅兩片也10元
物價高漲的年代，「媽媽10塊」還可以買什麼？唯一希望除了超商茶葉蛋之外，現在還有機會買到高級冰品。全家超商即日起出清指定冰品，共3款冰品下殺10元，其中不乏原價49元的摩摩喳喳雪糕，幾乎是2折跳水價。此外，繼光香香雞即起至9月底推出銅板價加購活動，只要買大份香香炸雞，就能用9元加購田字薯餅兩片。
物價一直漲，如今一支冰棒動輒20、30元，若是國外進口或是聯名冰棒，售價甚至直追一個便當價，連愛吃冰的人都只好控制忌口，因此夏天若推出冰品促銷總是大受歡迎。全家即日起出清指定冰品，共3款單品祭出跳水價10元，包括和萊恩聯名的牛奶糖大福（40元），內餡是濃郁的牛奶冰淇淋；以及LOTTE脆心巧克力雪糕（39元），還有貴森森的摩摩喳喳雪糕（49元），一律10塊錢出清。不過這類商品很碰運氣，各店庫存不一、買到賺到，若是經過全家不妨繞到冰櫃看看有沒有便宜可撿。
如果想便宜吃冰，全家今明兩天（9/17、9/18）還有森永牛奶糖雪糕買一送一，原價38元、平均單支19元，口味有紅豆、珍珠雪糕兩種可選；以及去年上市一個月就賣掉86萬支的東方美人茶霜淇淋，這兩天使用全盈+PAY支付也是買一送一，平均單支25元。
繼光香香雞即日起至9月30日舉辦銅板價加購活動，只要買大份香香炸雞，就能用9元加購田字薯餅兩片，相當於4折，不只造型有趣、視覺感十足，以馬鈴薯酥炸而成的薯餅，外皮酥脆、薯泥鬆軟，多花一個10元硬幣就能買到。全台門市皆有販售，唯泰安門市不適用優惠，數量有限，售完為止。