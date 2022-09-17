台幣重貶1.63角、收31.293元 機械公會：應貶至32元
市場持續擔憂美國聯準會鷹派立場影響，新台幣續貶，昨（16）日在人民幣跳水貶破7元大關之後，新台幣也止不住跌勢，重貶1.63角，收盤收在31.293元，再創逾3年新低紀錄。新台幣貶值有利出口商，但不利進口商，為此，機械工業同業公會表示，新台幣應貶至32元，來拉近與日圓的距離，以增加競爭力。
市場瀰漫不安氣氛，使昨日股匯雙殺，台股昨日開低走低，盤中一度下殺逾百點148點，終場下跌108.28點，收在14561.76點，成交金額新台幣2312億元，週線連4黑。外資與自營商雙雙站在賣方，外資本週已是連續第7週撤出，本週自台股提款170.97億元，今年迄今賣超金額再上升至1.17兆元，撤出台股態勢仍未停歇。
至於新台幣匯率部分，新台幣兌美元昨日以31.15元開盤，之後接連跌破31.2、31.3元價位，盤中最低觸及31.36元，終場以31.293元作收，也創下逾3年新低紀錄。外匯人士表示，在美國持續升息下，31元將成為新常態，再加上人民幣續貶都有可能持續讓新台幣持續貶值，而市場靜待新一周的FOMC會議結果，將使得股匯同步呈現震盪。
新台幣貶值有利出口商，如台積電、聯電銷售多以美元計價，新台幣貶值將有利於營收表現，但不利進口商。至於台灣機械工業同業公會理事長魏燦文昨日則對外表示，新台幣兌美元匯率應該要貶到32元，主要是日圓大幅貶值，使日本機械產品性價比比台灣好，如此一來不利台灣競爭力，希望新台幣可以貶到32元以拉近與日圓的距離。