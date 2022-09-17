EVGA退出顯卡市場？驚人消息曝：不再推出NVIDIA顯示卡
NVIDIA再過幾天即將發表最新的RTX 40系列顯示卡，但在此時卻爆出供應商EVGA艾維克宣布，終止和NVIDIA合作關係、不會推出新的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡，並停止所有顯卡生產作業，等同於將退出顯卡市場。不少消費者聞訊都相當傻眼，不過EVGA也對外提到，公司仍會正常持續經營。
最新RTX 40系列顯示卡發表在即，各大顯示卡供應商正積極佈局，與NVIDIA合作超過20年的EVGA艾維克，與此同時正式對外宣布，將不會再推出新的GeForce RTX 40 系列顯示卡。擁有172萬人次訂閱的3C YouTuber「Gamers Nexus」在影片中提到，在EVGA總部採訪執行長Andrew Han得知，過去主力生產NVIDIA 顯卡的EVGA，即將停止所有顯卡生產，消息一出震驚各界，甚至有死忠消費者直言，如果市場上買不到EVGA顯卡，再來絕對買AMD顯卡。
3C YouTuber「Gamers Nexus」在影片中提到，EVGA雖然已經完成RTX 40系列顯卡的工程樣品，但確定不會推出發售，接下來除了停止顯卡生產，也會凍結部份庫存產品，以確保後續保固的更換需求，同時期望在今年賣完所有GeForce RTX 30系列顯卡。EVGA也暫未考慮改和Intel或AMD合作，不會拓展新的產品業務，不過公司依然是正常經營，對於已經購買、或是近期打算購買出清庫存品的消費者而言，EVGA承諾將持續提供顯卡保固直到保固期結束。