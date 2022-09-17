莫德納次世代疫苗到貨　爭議與專家學者意見一次看

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指揮官王必勝昨日表示，莫德納次世代疫苗對於原始株BA.2、BA.5，都有很好效果跟保護力，這款BA.1次世代疫苗，日本於本周一（12日）才通過EUA，新加坡周三（14日）才通過EUA，預計周日（18日）應該還會有一波疫苗要來，也是80萬劑。
之前台大公衛學院教授陳秀熙指出，在面對BA.5高升的精準施打，可針對現在的高危險群來做，65歲以上施打，另外慢性病裡面的，癌症、心血管疾病以及洗腎病人，免疫缺乏的病人等高危險群都可以先接種。
至於未來次世代疫苗是否應要全民接種？北市聯醫醫師姜冠宇之前曾說，現在因為資源的關係先給脆弱族群先打，但未來，若對病毒有更好的防護的話，可以嘗試全民都來接種次世代疫苗。
林口長庚醫院副院長邱政洵之前也說，既然是含有BA.1變異株mRNA的次世代疫苗，就該開放讓所有成年人都能選擇接種，成年人都要接種一劑，不該限制僅讓部分對象接種。
不過，要不要全民接種次世代疫苗，中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉9月初接受《NOWnews今日新聞》採訪時，直言「你問我的話，我應該不會去打」。何美鄉認為，自己已經打過足夠的疫苗，有沒有感染過不知道，因為可能沒症狀，但經過檢測抗體後，抗體的量很好。
何美鄉指出，除了有抗體之外，身體裡還有T細胞（記憶性免疫），「假如我有被感染過的話，表示我根本就是很強，感染時我一點感覺都沒有，也就表示自己不屬於高風險的人」。何也說，「你就是看狀況！」若冬天疫情再起時，可能流行一株致病性較高的新病毒，那時候可以考慮接種疫苗。
新冠肺炎已持續2年多，何美鄉呼籲，大家不用再害怕疫情，中重症者多為本身就是不健康者，因此對於大部分健康者打過疫苗後，就可戴口罩、洗手等正常防疫，「我並沒有叫你故意去被感染，當然是你過正常的生活」，不用過於緊張。