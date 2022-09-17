心不在焉、望向總統？侯友宜：成績有目共睹、好好做事
針對民進黨新北市長候選人林佳龍批評尋求連任的新北市長侯友宜施政滿意度低，但個人名望卻升高，是「心不在焉、望向總統之路」。對此侯友宜今（17）日上午出席凱悅嘉軒酒店開幕典禮時受訪時仍舊強調，新北市這幾年來在大家努力之下是有目共睹的，還是要好好做事，努力的向前走。
侯友宜受訪時表示，新北市這幾年在大家努力之下，治安拿到全國國家警光獎及各大獎章第一名，也得到很多公務人員傑出貢獻獎，這是有目共睹的；像今天新莊有這麼大的投資案，不斷在這個地方蓬勃發展，而且軌道建設及整體土地開發也帶動各方面經濟發展，加上治安表現良好與各面向社會福利的關懷，強調好好做事，一起努力往前走，努力打拼讓新北會更好。
面對對手的各項批評，侯友宜仍是簡短說明，神情自在一幅「老神在在」模樣，仍然以市長身分妥善利用空檔，就像今日市政行程就排滿排好，包含出席樹林紅麴文化節、中和土地公文化祭、板橋「五新嘉年華」活動開幕、新莊秋季音樂饗宴及視察中和瓦磘溝整治暨安樂抽水站改建工程等６項市政行程，傍晚還安排個人行程前往土城參加新潮舞蹈協會後援會成立活動，就是要以強勢的民意及市政優勢碾壓對手。