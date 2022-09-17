基努李維等17年！《驅魔神探》續集將開拍 強勢回歸主演
改編自DC漫畫《地獄神探》的經典驅魔電影《康斯坦汀：驅魔神探》，在2005年上映，雖然電影評價兩極，但全球票房仍熱賣2.3億美元，由好萊塢巨星基努李維（Keanu Reeves）詮釋的「地獄神探」約翰康斯坦汀（John Constantine），也深受影迷喜愛，至今還是讓人不斷回味的經典作品。終於暌違17年，在粉絲敲碗下，續集確定開拍，而基努李維也將回歸主演。
先前曾傳出，華納電影的確有意拍攝《康斯坦汀：驅魔神探》續集，如今終於有了好消息，根據《Deadline》報導，除了確定續集開拍之外，也將由基努李維主演，還找回了首集的導演佛蘭西斯羅倫斯（Francis Lawrence）回歸執導、劇本則由阿奇瓦戈斯曼（Akiva Goldsman）操刀！不過其他演員包括蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、瑞秋懷茲（Rachel Weisz）以及西亞李畢福（Shia LaBeouf）是否再度演出，還是未知數。
據悉早在2019年時，基努李維就曾向片商公開喊話，詢問《康斯坦汀：驅魔神探》續集的拍攝計畫，更多次表態，願意回歸飾演約翰康斯坦汀，表示：「我很享受扮演約翰康斯坦汀的過程。」如今在影迷的敲碗之下，《康斯坦汀：驅魔神探》續集終於將開拍。