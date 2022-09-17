完備電動車產業鏈　車載娛樂大廠凱銳光電進駐前鎮園區

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羅達生指出，高雄智造基地是公部門產業更新首例，非常不容易。市長陳其邁上任兩年內積極推動開發與啟動包括仁武、亞灣、楠梓及橋科等四大園區，已開發及規劃的總面積超過六百公頃。不過既有園區活化也很重要，可創造空間引進更多業者，增加產值與就業人數，有助強化高雄科技廊帶發展，加速企業投資意願。
凱銳光電董事長林傳凱表示，凱銳專精打造符合國際高階車廠品質車載娛樂系統，獲選為今（111）年經濟部第六屆潛力中堅企業及中華徵信所台灣TOP 5000電腦終端裝置業營收淨額第3名，包含Audi、Porsche、Bentley、GM、Ford、Toyota等多家國際頂尖汽車大廠都是凱銳客戶。
林傳凱指出，為貼近高市府推動的智慧科技顯示器產業聚落及深具基礎的動力車輛、輕軌、遊艇船舶等產業聚落，同時因應近期歐美日車廠訂單急速成長需求，特別進駐前鎮科技產業園區成立高雄分公司，預計投資11.7億元打造生產製造廠房、前瞻車用影音娛樂智慧聯網顯示器產品研發和品質測試驗證辦公室，將新增約200人就業機會，期待未來與夥伴企業持續合作，開拓更多商機。
經發局長廖泰翔表示，前鎮科技產業園區已從過去的勞力密集產業，轉變為創新、高效及高值化的高科技產業，其中積體電路與LCD等高科技產業已比肩科學園區規模。這次前瞻創新大樓招商包括緯創集團高雄晶傑達、凱銳光電、瑞儀光電、美商安天德、台灣檢驗、樂業生技、博士電子科技及日商台灣晶端顯示等8家廠商進駐，將是高雄推動產業轉型的重要的引擎之一，歡迎更多廠商投資高雄，市府一定會提供最好的服務。