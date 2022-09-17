完備電動車產業鏈　車載娛樂大廠凱銳光電進駐前鎮園區

繼鴻海及緯創等大廠相繼進駐高雄設廠打造電動車及車用零件供應鏈，全球車

載娛樂顯示系統隱形冠軍凱銳光電，也進駐前鎮科技產業園區「高雄智造基地」建置生產廠房及研發測試驗證辦公室，總投資額高達 11.7 億元，創造約 200 個就業機會，建廠後可望與產業鏈夥伴企業深化合作，開拓更多商機。

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▲凱銳光電向來賓解說新廠導入之戰情資訊系統，提供即時生產數據。(圖／高市府經發局提供)

高雄市副市長羅達生在昨 (16) 日在凱銳光電開幕典禮時特別感謝凱銳光電投資高雄並帶來更多就業機會，也趁機推薦若現有土地不足，亞灣區還有空間能提供。他強調，凱銳投入車載娛樂設備，同時鴻海也決定把電動車製造與研發落腳高雄，電動車產業發展體系未來有很多合作機會，市府會為廠商做最好的服務與提供優質環境，協助產業深耕發展。

羅達生指出，高雄智造基地是公部門產業更新首例，非常不容易。市長陳其邁上任兩年內積極推動開發與啟動包括仁武、亞灣、楠梓及橋科等四大園區，已開發及規劃的總面積超過六百公頃。不過既有園區活化也很重要，可創造空間引進更多業者，增加產值與就業人數，有助強化高雄科技廊帶發展，加速企業投資意願。

凱銳光電董事長林傳凱表示，凱銳專精打造符合國際高階車廠品質車載娛樂系統，獲選為今（ 111 ）年經濟部第六屆潛力中堅企業及中華徵信所台灣 TOP 5000 電腦終端裝置業營收淨額第 3 名，包含 Audi 、 Porsche 、 Bentley 、 GM 、 Ford 、 Toyota 等多家國際頂尖汽車大廠都是凱銳客戶。

林傳凱指出，為貼近高市府推動的智慧科技顯示器產業聚落及深具基礎的動力車輛、輕軌、遊艇船舶等產業聚落，同時因應近期歐美日車廠訂單急速成長需求，特別進駐前鎮科技產業園區成立高雄分公司，預計投資 11.7 億元打造生產製造廠房、前瞻車用影音娛樂智慧聯網顯示器產品研發和品質測試驗證辦公室，將新增約 200 人就業機會，期待未來與夥伴企業持續合作，開拓更多商機。