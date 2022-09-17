海洋拉娜、義大利頂級手工鞋履　斥資千萬打造全新體驗

我是廣告 請繼續往下閱讀
而在海洋拉娜經典保養選品中，鳳小岳特別提到，自己最喜歡的是「經典乳霜」與「濃萃雙重修復精華」。經典乳霜使用後，感覺心靈與肌膚都被療癒了。而濃萃雙重修復精華是品牌天后級的商品，有的時候拍戲行程太忙碌，肌膚出狀況的時候使用，有更穩定的感覺。
斥資千萬打造高雄漢神巨蛋全新海洋拉娜概念店，一牆一故事的整體規劃讓海洋拉娜明星商品完整訴說他們的故事，即日起也將帶給每位賓客肌膚更奢寵的呵護。開幕期間推出多項活動，即日起至9月18日止，凡於專櫃拍照打卡即有機會享「星砂修護柔化唇膜」（價值3,200元）；靠櫃體驗海洋拉娜商品，並追蹤IG/LINE、填寫資料，即可獲得精美小禮。
義大利精品鞋履品牌 Rene Caovilla 於漢神巨蛋設立南台灣的首間品牌旗艦店。開幕首日特別邀請到入圍金鐘獎戲劇節目女配角獎的陳庭妮擔任一日店長，陳庭妮認為簡單的服裝搭配上一雙精緻優雅且帶有獨特氣息的鞋履，是最能襯托出個人魅力的方式。
出席活動時，陳庭妮穿著Rene Caovilla高雄巨蛋獨家首賣的「2022秋冬全新Cleo毛毛高跟鞋款式」亮相，此鞋履交織著品牌經典Cleo和Margot款式設計，鞋面則綴上以兔毛為材質的毛茸茸元素，並環繞著經典的水鑽繫帶，結合奢華、優雅卻又俏皮的作品，讓陳庭妮舉手投足都綻放著耀眼光彩。
首次於台灣亮相的全新「Irina 」系列，演繹出品牌嶄新的氛圍，蜿蜒的繫帶線條攀附在腳背上，完美展現出女人的性感與魅力。「Margona 短靴」更是品牌2022年秋冬系列畫龍點睛之作，採尖頭與細高跟設計，鞋身綴上品牌經典蛇型元素，並鑲滿灰色的小水晶，展現低調迷人魅力。此次品牌也引進多款經典款式包含Margot水晶螺旋細跟高跟鞋、Chandelier 水晶燈系列和Caterina系列，讓前來高雄專賣店的客人有機會體驗到品牌的經典之作。