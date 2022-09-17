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全聯日本商品展第2件5折！質感家電54折換購　加碼抽鍋具

▲全聯日本商品展開跑，從日本進口獨家「生活良好」系列商品。（圖／品牌提供）
▲全聯日本商品展開跑，從日本進口獨家「生活良好」系列商品。（圖／品牌提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-09-17 14:11:51

不論疫情前還是解封後，日本都是國人旅遊的熱門選擇，全聯福利中心看好「偽出國」商機，再度推出「日本商品展」主題活動，一次集結日式餅乾零食、生活用品、甜點麵包等品項，祭出指定商品8折、第2件5折起優惠外，同時與日本質感家電合作推出「Bruno X SOU・SOU」點數換購活動，最低54折起，就可以輕鬆打造日系餐桌；福利卡友登錄還可再抽柳宗理鍋。而家樂福也看準異國風商機，主打「韓式美食」，引進超過150種道地韓國好物，指定商品限時再送10倍點數。

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▲日系質感家電「Bruno X SOU・SOU」點數換購活動，在家就能打造日式居家氛圍。（圖／業者提供）
▲日系質感家電「Bruno X SOU・SOU」點數換購活動，在家就能打造日式居家氛圍。（圖／品牌提供）
全聯「日本商品展」即日起至9/29開賣，精選各式日本熱銷夯品，推出8折起優惠價格，部分商品下殺第2件5折起。如「湖池屋橫綱棒卡辣脆雞風味」，酥脆口感與勁辣香嫩脆雞風味搭配，活動期間單包36元，第2件5折，平均一包27元；另外還有新登場的人氣果實類飲品「日本青森青研蘋果汁」，採用特殊留葉種植技術，保留每一顆蘋果最自然甜味，活動期間特價每瓶198元。

同時，業者也從日本進口的獨家「生活良好」系列商品，類別包含休閒零食、調味品、麵製品、罐頭、食用油、沖泡飲品、五金用品及寵物等，超過130種品項，讓消費者能買到與日本近1500家超市同步販售的優質商品，如深受網友熱烈討論的「深焙芝麻醬」、「生切麻糬」等；還有「壽喜燒醬」搭配日本商品展活動，祭出第2件5折優惠，平均一瓶只要74元。活動期間購買生活良好、全聯阪急、生活誌日本商品展指定商品，福利卡友單筆每滿200元，登錄還可再抽柳宗理鍋（南部鐵器雙耳淺鍋/不鏽鋼雙耳鍋，各20名）。

▲全聯今年攜手日本人氣家電品牌BRUNO跨界合作，只需使用200福利點就能加價換購。（圖／品牌提供）
▲全聯今年攜手日本人氣家電品牌BRUNO跨界合作，只需使用200福利點就能加價換購。（圖／品牌提供）
為了讓暫時無法去日本的民眾，可以在家打造日式居家氛圍，全聯攜手日本人氣家電品牌BRUNO，自9/16-10/27推出台灣限定的「Bruno X SOU・SOU」日系美學好物換購活動，包含多功能電烤盤與餐廚四件組，兼具質感與實用；還可換購2款廚房必備小家電，多功能電烤盤、電子壓力鍋；或是多樣化的配件烤盤搭配，如料理深鍋、鴛鴦鍋、燒烤波紋煎盤，只需使用200福利點就能加價換購，換算市價最低54折起，想擁有日本風情與生活儀式感一定要趁這檔通通帶回家。

除了日本商品展外，知名量販店家樂福則帶民眾一秒現身韓國餐桌！引進超過150種道地韓國好物，各式快煮料理、醬汁與高湯在家就可輕鬆享用異國美食，包括Goodpokki4分鐘快煮年糕、韓國順伊奶奶正宗人參雞、Pulmuone炸醬麵，能夠一邊追劇一邊煮出正宗韓式口味，限時於9/14至9/27會員購買檔期指定商品，額外爽領10倍點數（等同3%回饋），快來跟歐巴與歐膩一起享用經典美味吧！

▲家樂福帶你探索韓食餐桌，超過150種追劇必備零食、飲品，指定商品紅利點數10倍送。（圖／品牌提供）
▲家樂福帶你探索韓食餐桌，超過150種追劇必備零食、飲品，指定商品紅利點數10倍送。（圖／品牌提供）

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