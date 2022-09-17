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納豆太幸福！女友依依不甩酸民　「中洞大開」曬雪白E奶

▲納豆和女友依依的戀情起初不被看好，不少酸民認為依依看上納豆的錢，如今依依也挺過流言蜚語，15日也在臉書抒發心情。（圖／翻攝自依依IG）
▲納豆和女友依依的戀情起初不被看好，不少酸民認為依依看上納豆的錢，如今依依也挺過流言蜚語，15日也在臉書抒發心情。（圖／翻攝自依依IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-17 13:59:24

藝人納豆（林郁智）年初因腦出血緊急開刀，讓各界相當憂心他的身體狀況，如今大半年過去，復健成果良好，不過目前仍無法全面復出；而女友依依一路上不離不棄，更扛起經濟重擔，細心照顧他，但起初這段戀情不被看好，不少酸民嗆依依「看上納豆的錢」，如今依依也挺過流言蜚語，15日在臉書抒發心情，貼文一出，網友也紛紛替她加油打氣。

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▲納豆因為開刀住院，理成三分平頭，（圖／翻攝依依IG）
▲納豆因為開刀住院，理成三分平頭，（圖／翻攝依依IG）
依依15日在臉書發文，表示「你什麼都會有，你可以又有錢又有愛，又有美又健康（別讓社會告訴你怎麼做 定義美的標準就是你自己OK？），又聰明又能幹，有夢想、事業，又有想要的一切，過著自己想要的人生，告訴自己你就是配！你就是該得到一切！你就是要允許自己配！」。

▲納豆女友依依PO出性感辣照。（圖／翻攝自依依臉書）
▲納豆女友依依PO出性感辣照。（圖／翻攝自依依臉書）
她接著說，「這就是一個開關，你要自己按下去，你要告訴宇宙，我允許此生都過得無比幸福，允許自己活在這人生我努力過的頂端！你就是世界無敵辣辣辣辣辣妹！不要害怕自己被世界看到 ，不要畏畏縮縮、唯唯諾諾、自怨自艾」，也在文末補充「前幾天看到超有能量的一段話，和大家一起砥礪！I'm not a princess/prince, I'm a queen/king」。

▲依依秀出好身材。（圖／翻攝自依依臉書）
▲依依秀出好身材。（圖／翻攝自依依臉書）
同時，她也貼出多張絕美辣照，只見她身穿黑色開衩洋裝，不僅在雙峰間開洞大秀雙峰，腰部中間也只有一條布，S曲線一覽無遺，再配上一雙運動鞋，秀出超長美腿，性感指數破表。

貼文一出，網友紛紛留言，「好漂亮」、「真美」、「好性感」、「看起來有170」、「依依好美哦」、「笑容甜美的漂亮女孩，加油」、「我喜歡這段超有能力的祝福」、「豆哥上輩子修來的福氣」、「無庸置疑的～人美心美」、「人美有情的優秀女生就屬依依，你好棒」。（編輯：郭佩蓉）


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