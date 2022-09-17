喬任梁逝世6年！陳喬恩攜尪墓園悼念 喬媽曝她暖心舉動
大陸男星喬任梁在2016年9月16日因憂鬱症輕生，得年28歲，在當時震驚演藝圈。之後，身為喬任梁摯友的陳喬恩，在每年的9月16日都會發文悼念，今年也不例外，還帶著丈夫Alan現身墓園上香。
昨（16）日喬任梁的父母透過社群平台，分享當天有許多親友、粉絲來到喬任梁墓園獻花的影片，並寫下：「因為思念，如約而至。謝謝所有的朋友們。」而仔細一看，身為喬任梁摯友的陳喬恩帶著老公Alan一同現身墓園，並和喬媽擁抱，氣氛相當溫馨。另外，主持人朱禎也穿上喬任梁最喜歡的粉色衣服，前往墓園探望好友，喬任梁的父母也透露：「喬恩、朱禎每年都來，真的很感動。」
陳喬恩和喬任梁曾合作過多部電視劇，2人也因此變成好友，不過喬任梁生前受憂鬱症所困，不料在2016年發生憾事，此後，陳喬恩每年都會在摯友的逝世週年當天，上傳一張粉色天空的照片，來懷念好友，昨（16）日她也拍下粉色天空，並寫下：「The sky today is pink。」堅定的友情令人感動。
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