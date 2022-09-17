女力不容忽視！盧秀燕籲支持媽媽　蔡其昌揪姊妹相挺

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盧秀燕說，她跟邱愛珊都是媽媽，媽媽為何要參政？因為台中就像我們的家，媽媽不只照顧自己的家人，也要走出家庭，照顧台中所有市民。過去幾年，媽媽市長在豐原做了很多建設，包括國民運動中心開工、豐原水資源回收中心、豐原轉運中心完工等，呼籲鄉親給「媽媽市長」及「媽媽議員」機會繼續服務及參政。
立委江啟臣則為盧秀燕叫屈，指東豐快速道路2014年動工，若中間沒有換市長，2020年早就完工，也不會被罰款，預算從90億爆增至130億。「這4年來她都在擦屁股」，拜託大家用選票還盧秀燕一個公道。
蔡其昌在姊妹後援會成立大會中說，自己有3個妹妹，從小在女性環境下成長，「雖然沒有緣投（台語：英俊），但姐妹都覺得我投緣。」他同時發佈4項婦女政策：
一、提升公托量能，減輕家長壓力──收托人數達2千人，涵蓋率超過5%。
二、擴大公辦臨時托育服務──將原先只針對弱勢的服務，擴大到所有家庭。
三、打造城市友善女性空間──公園全面增設親子廁所、提升女廁環境、改善人行道。
四、重視婦女權利、落實性別平等──推動婦女二度就業、落實性平教育、鼓勵女性多元發展。
與會的立委吳思瑤及林靜儀，批評台中市空有很會喊口號的媽媽市長，卻虐童、虐嬰事件頻傳，還被監察院糾正兩次。日前對狼師案的處理態度，讓身為女性、家長的大家每天膽戰心驚，看不到盧秀燕想要保護女性的決心。