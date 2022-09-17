農委會國際保鮮物流中心啟用　穩定產銷與促進外銷量值

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國際保鮮物流中心是農委會所屬農業生物科技園區建構的首座客製化國際保鮮物流廠房，農委會主委陳吉仲表示，此中心是我國農產品冷鏈物流體系的重要環節，將導入並建置冷鏈管理設施及改善現有冷鏈作業設備，增強現有新鮮農產品理貨與貯運能力，穩定蔬果供應及提升產品品質，未來不僅有助各項農產品集貨、理貨與加工處理，更重要是在農糧署等產銷機關指導下，結合契作、輔導與教育農民，整體提升我國農業生產環境與產銷結構，保障並帶動農民收益。
為兼顧國內消費與農產品外銷出口需求，國際保鮮物流中心結合農委會農產品外銷規劃，強化物流、低溫倉儲與運輸能量並提供理貨包裝與收穫後處理功能，提升對農民、農企業及消費者的服務，協助穩定農產品產銷，強化台灣農產品外銷出口競爭力。
國際保鮮物流中心建置有1360棧板之冷藏空間，7800棧板之冷凍空間，符合HACCP食品作業場規範且日處理量達10噸之加工包裝空間，以及其他如催熟、真空預冷、急速冷凍及壓差預冷空間等，總樓地板面積達3060坪。
農科園區謝勝信主任表示，國際保鮮物流中心已由園區進駐廠商全日物流股份有限公司承租，預計該公司營運後可從採後處理、洗選、截切、加工、包裝、冷鏈倉儲、物流配送之一系列冷鏈物流系統，擴大產銷設備規模，提升低溫倉儲配送能量，未來在農委會帶領下，必定能共創產業、農民、農企業及消費者的多贏契機。