宵夜新選擇！家樂福韓式快煮料理上桌 全聯開賣糖燻滷味
半夜肚子餓不知道該吃啥？家樂福看準韓食商機，引進超過150種韓式料理、快煮料理、醬汁、高湯，在家就能輕鬆搞定韓式美味，即日起至9/26日購買檔期指定商品再送10倍點數（等同3%回饋）；全聯則推出「深夜食堂」檔期，精選11款滷味商品祭出優惠，在實體門市、小時達或Uber Eats購買指定品項，撕開包裝上貼紙就能拿到折價券或購物金，中獎率100%，登錄發票再抽萬元加菜金。
家樂福推出「韓式餐桌」檔期活動，引進多款韓式快煮料理、醬汁，以往在餐廳才能吃到的美味年糕，「Goodpokki快煮年糕」4分鐘就能端上餐桌；還有「Olbaan韓國大王炸魷魚」、「爆漿三種起司魚丸」、「QQ鯛魚燒紅豆/奶油口味」，都是韓國冬天街頭可以看見的代表性小吃。
韓國魷魚蔬菜煎餅更是在台灣搶先上市，還有不管搭配紅酒、牛奶都適合的神品韓國CN巧克力薄片，多項韓式美味只要於9/14-9/27活動期間，會員購買指定商品狂送10倍點數（等同3%回饋），快來跟歐巴與歐膩一起沉浸韓國經典美味料理吧！
而全聯考量到台灣民眾一年可吃下產值多達300億的滷味，推出「美味堂」系列商品，販售多款滷味與其他調理食品，讓消費者不需費時自煮，只要覆熱，就可有一桌好菜。本次更開賣新品「糖燻冰脆土豆」、「糖燻雙拼滷味」，將紅糖倒入燒紅的鐵鍋產生濃郁的糖香，形成獨特的口感及香味，鹹中帶甜是宵夜的好選擇。
美味堂精選11款人氣滷味推出優惠，從9/16至9/29止，只要於全台門市、全聯小時達、外送平台Uber Eats購買指定美味堂系列滷味，撕開包裝上的貼紙，有機會獲得限量折價券，共20萬個獎項，好比美味堂5元折價券、全聯小時達最高300元購物金、Uber Eats 最高500元購物金等優惠，中獎率100%。還可登錄發票抽Uber Eats萬元加菜金。