陳文茜曝蔡琴4祕密！誇「蔡總統」暖心 為友按摩噴香汗
金嗓歌后蔡琴睽違3年開唱，在台上開好朋友陳文茜的玩笑，虧她不承認自己是老女人，陳文茜因病無法前往，今（17）日在社群平台撰寫長文，笑稱每次聚會送蔡琴回家，她的家住在總統府後方，便幽默稱她「蔡總統」，稱讚摯友私下個性溫暖，20歲奠定地位，歌后角色無人能及，更難得的是她仍然維持濃烈的初性善良。
蔡琴演唱會因疫情延遲2年，陳文茜說，演唱會前好友生了幾場怪病，對於歌手而言非常嚴重的耳鳴或是暈眩，某次電話中蔡琴哭了，原因不是身體不適，而是擔心演唱會若不能如期舉行，跟著她的音樂總監、貝斯手、樂隊們會沒有收入；陳文茜身體因素無法前往演唱會聆聽，蔡琴特地保留2張票給陳的助理，非常貼心，「我相信如果她是『總統』，她會是一個憂國憂民的總統」。
陳文茜也寫出好友的祕密，一是蔡琴為了演唱會戒菸保護聲帶；二是戒菸後才發現蔡琴的好身材，不是每天早上100次仰臥起坐換來的；三是蔡琴發福後；很懊惱擠不進旗袍；四是蔡琴最終以毅力禁食、運動達成瘦身任務。
陳文茜說，蔡琴是一個充滿愛的人，「你們一定沒有人相信，包括我，她曾經幾次想叫我的司機下山載她，她想到山區幫我按摩」，而歌后也真的為好友服務，在陳文茜家中為她按摩到深夜，按摩到大汗淋漓，甚至為她的病情難過落淚，讓她感嘆地說：「深情柔心善念至此的人，難以置信！」這篇長文難得披露好友間的相處點滴，粉絲們被深深觸動，「這篇文寫得很棒，讀出蔡琴姐的好，也讀出您們的好交情跟彼此的貼心」、「至親至友好姊妹」、「一輩子能有幾個為妳按摩的摯友，她一直念著妳的大名，加油」。