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萬人參加危老都更博覽會　蔡英文盼地方成立專責單位

▲ 由《財訊雙週刊》舉辦的第四屆危老都更博覽會，吸引上萬人參與。（圖／《財訊雙週刊》提供）
▲ 由《財訊雙週刊》舉辦的第四屆危老都更博覽會，吸引上萬人參與。（圖／《財訊雙週刊》提供）

政經中心/綜合報導

2022-09-17 15:29:432022-09-17 16:11:43

老屋翻新，全台動起來！居住安全不能等。由內政部、台北市政府、新北市政府、桃園市政府擔任指導單位，財訊雙週刊主辦的「第四屆危老+都更博覽會」於9/17(六)-9/18(日) 10:00-17:00在台北圓山花博爭艷館舉行，現場邀請到內政部長徐國勇，台北市政府副秘書長陳信良、新北市政府副市長陳純敬、桃園市政府副秘書長盧維屏，以及主辦單位財訊雙週刊社長謝金河共同參與盛會，並透過財訊今年首度舉辦「台灣都市更新暨危老重建團隊獎」評選活動，以及四大主題館、公辦都更區、民辦都更區、金融服務區攤位與3場研討會、7場主題講堂，共同探討如何更新、打造安全宜居環境，一同協力、共好，安居幸福家園。

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財訊雙週刊社長謝金河說，總統非常關心老屋更新問題，財訊2019年開始舉辦「第一屆危老+都更博覽會」，成立一個交流平台，每年參與都相當熱烈。雙北市屋齡逾30年的超過5成，460萬戶老屋都希望都更，這有賴民眾、政府、金融機構一起才參與，一個院轄市市長最重要任務是讓城市更美麗，都更是城市發展命脈，我們一棒接一棒，讓居住環境更加美好。。

蔡英文總統以錄影方式為「第四屆危老+都更博覽會」開幕式致詞，期盼在中央政府努力精進法規、國家住都中心協助的努力之下，各地方政府也可以一起採取更積極、更有效的作為，成立地方都市更新專責單位，帶頭推動公辦都更，也誘發民間發起自主危老都更的意願。政府會和大家繼續打拚，讓國人都能享有更安全、更有品質的居住環境。

內政部長徐國勇表示，都更危老至今申請核准案超過3500件，動工的逾1600件。內政部帶頭往前衝，前幾天把危老重建條例修法送到立法院，列為優先法案，旨在將公有非公用土地，一律參加危老重建；也延長5年、至2027年5月11日止，危老案地價稅及房屋稅減免優惠；未免工料雙漲，開放引進外籍勞工；調高自主更新補助經費；將預鑄工法放進容積獎勵項目。

台北市政府副秘書長陳信良指出，台北市近來協助沒有建商介入的社區，推行「公辦都更2.0」，而今已經超過10案，第一案整合不到一年，9/16已經上網招商，未來北市府會速審代拆，希望大家安居樂業、及時行樂，「我們無法滿足所有人願望，但不能辜負大多人期待。」

新北市副市長陳純敬表示，都更三箭推動超過3年半，至今核准768件，比過去成長4倍。新北防災都更2.0專案9月1日啟動，對於耐震力不足的房子只要同意比率已達9成或未同意戶只有一戶，便能容許以都更條件方式改建。

桃園市副秘書長盧維屏表示，相對雙北老屋重視更新重建，桃園「不那麼老、不那麼危、不那麼美」的房子比較需要整建維護，呼籲整建維護對於屋齡較年輕的城市也應該獲得重視。

鼓勵優質重建團隊 財訊首度設置獎項

為繼續推動產業進步、鼓勵從事危老重建與都市更新的優質團隊，財訊今年首度舉辦「台灣都市更新暨危老重建團隊獎」評選活動，徵選國內針對都市更新、整建維護、危老重建之傑出作品，獎勵實施者、都市更新、都市計畫、危老重建等規劃單位、建築師事務所、估價師事務所等優秀團隊。設置都市更新-重建類3名、都市更新-整建維護類1名、危老重建類3名、評審團特別獎3名。

【都市更新-重建類】獲獎的有：捷運圓山站西側公辦都更案、禾蓮心家園、麗昇陽

【都市更新-整建維護類】獲獎的有：新北市都更三箭示範街道整建維護計畫

【危老重建類】獲獎的有：欣璞綻住宅大樓、發樓ME、恆詠集合住宅新建工程

【評審團特別獎】獲獎的有：水源路四五期(首都帝景)、斯文里三期(斯文首善)、維冠金龍大樓(出雲居)

危老+都更博覽會年年吸引上萬民眾熱情參與

財訊2019年舉辦「第一屆危老+都更博覽會」，總統蔡英文即宣布「都更2.0元年」啟動，加上5年前《危老條例》實施，帶動老屋更新風潮，更新速度比未頒布前成長17倍，連帶掀起飯店、廠辦、商辦改建風，各縣市陸續揮出都更起手式，至今全台累計都更及危老件數突破3500件。每年帶動的相關商機高達5百億元至1千億元，累積為龐大的內需兆元產業。

研討會活動邀請到內政部政務次長花敬群、台北市政府、新北市政府、桃園市政府、第一銀行、華南銀行、台北市不動產開發商業同業公會、現代地政、台灣金聯資產管理公司、台灣金融聯合都更公司、國家住宅及都市更新中心、台灣建築中心、東亞建經、歐亞不動產估價師聯合事務所、智慧人居產業協會、現代地政、危老績優推動師等單位與講者進行經驗分享與簡報。

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