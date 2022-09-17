COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

富婆天后躺著賺！3.8億豪宅不想住了　「奢華內裝曝光」

▲Adele（右）與男友搬進15億豪宅後，欲脫手3.8億豪宅，如果順利賣出，她將賺進高達6300萬元的利潤。（圖／翻攝Adele IG）
▲Adele（右）與男友搬進15億豪宅後，欲脫手3.8億豪宅，如果順利賣出，她將賺進高達6300萬元的利潤。（圖／翻攝Adele IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-09-17 16:23:252022-09-17 16:28:42

34歲的英國女歌手Adele（愛黛兒），18歲就出道的她，以一曲《Someone like you》順利走紅，奪下多座葛萊美獎，成功瘦身後，人氣也再度翻紅。有「樂壇富婆」美譽的她，近來打算賣掉要價高達1200萬美金的豪宅（約台幣3.8億元），如果順利售出就能賺取200萬美金（約台幣6300萬元）的利潤。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據外媒報導，Adele去年以950萬美金（約台幣3億元）買入位於比佛利山莊的高級豪宅，近來則是將以1200萬美金售出，如果順利脫手，她將獲得高達200萬美金的利潤。該豪宅建於1957年，經過翻新和擴建，共有3間臥室、3間浴室、一間化妝間和一間可用作第四間臥室或遊戲室的大房間。一樓則是有圖書館、家庭活動室和組合餐廳和客廳、廚房、洗衣房、健身房等，外頭則是有菜園、游泳池、水療中心與運動場。

▲Adele欲脫手3.8億豪宅。（圖／翻攝Adele IG）
▲▼Adele欲脫手3.8億豪宅。（圖／翻攝Adele IG）
▲Adele欲脫手3.8億豪宅。（圖／翻攝Adele IG）
 
Adele與男友Rich Paul在今年5月一起搬進了要價5800萬美金（約台幣15億元）的豪宅裡，這棟豪宅更加驚人，頂樓有大型環繞式陽台，還有帶頂棚露台，擁有8間臥室和12間浴室，其中包括桑拿浴室、蒸汽浴室、辦公室，還設有電影院、無邊際泳池、水療中心、藝術工作室和8車位車庫。

豬哥亮愛女夜店玩瘋！伸手掐猛男胸肌　嗨玩「弟弟動」

懷疑丈夫出軌！天后花15萬請朋友揍小三　結局尷尬了

王菲16歲愛女「高顏值激似媽」！與閨密合照曝　飄女神味

陳文茜曝蔡琴4祕密！誇「蔡總統」暖心　為友按摩噴香汗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀