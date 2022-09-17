富婆天后躺著賺！3.8億豪宅不想住了 「奢華內裝曝光」
34歲的英國女歌手Adele（愛黛兒），18歲就出道的她，以一曲《Someone like you》順利走紅，奪下多座葛萊美獎，成功瘦身後，人氣也再度翻紅。有「樂壇富婆」美譽的她，近來打算賣掉要價高達1200萬美金的豪宅（約台幣3.8億元），如果順利售出就能賺取200萬美金（約台幣6300萬元）的利潤。
據外媒報導，Adele去年以950萬美金（約台幣3億元）買入位於比佛利山莊的高級豪宅，近來則是將以1200萬美金售出，如果順利脫手，她將獲得高達200萬美金的利潤。該豪宅建於1957年，經過翻新和擴建，共有3間臥室、3間浴室、一間化妝間和一間可用作第四間臥室或遊戲室的大房間。一樓則是有圖書館、家庭活動室和組合餐廳和客廳、廚房、洗衣房、健身房等，外頭則是有菜園、游泳池、水療中心與運動場。
Adele與男友Rich Paul在今年5月一起搬進了要價5800萬美金（約台幣15億元）的豪宅裡，這棟豪宅更加驚人，頂樓有大型環繞式陽台，還有帶頂棚露台，擁有8間臥室和12間浴室，其中包括桑拿浴室、蒸汽浴室、辦公室，還設有電影院、無邊際泳池、水療中心、藝術工作室和8車位車庫。