吳宗憲小女兒首度露正臉！吳姍儒曝光「3姐妹絕美合照」
綜藝天王吳宗憲育有3女1男，大女兒吳姍儒（Sandy）跟隨爸爸腳步踏進演藝圈，二女兒吳則含（Vivian）去年嫁人，只剩下小女兒Olivia從未正式曝光。而吳姍儒最近因為看韓劇《小女子》感觸頗深，今（17）日在IG也首度公開三姐妹「絕美合照」，讓網友驚豔直呼「三姐妹都超美」。
吳姍儒（Sandy）今（17）日在IG發出三姐妹的合照，她最近因為看了韓劇《小女子》感觸頗深，在文內抒發自己的心情，「正在看小女子，環繞三姐妹的故事為軸線，忍不住想到自家三姐妹。各自牽掛、各自憂傷、也各自精彩，家庭裡最美好的，有時候是擁有手足，但每個手足對成長過程的記憶都不同，時而恍惚，時而潦草，像一陣狂書」。
吳姍儒也表示，「願你擁有家人，也擁有自己，擁有姐妹，也擁有自己，擁有幸福，也擁有自己，擁有一切得來不易的，也擁有自己。願你擁有自己，還能擁有以上的一切」。
事實上，這也是吳姍儒首次公開三姐妹的合照，她過去就曾經透露，小妹是家中三姐妹中最美的，就連吳宗憲也認同「老三第一名，老二第二名」，也讓吳姍儒超吃醋。
而從照片上可以清楚看到，小妹Olivia長相甜美、氣質出眾，也讓網友紛紛留言大讚，「三姊妹好漂亮」、「太美了三姐妹」、「完全不像爸爸欸」、「三妹真的好漂亮」、「都好漂亮」、「全都露臉了」、「憲哥居然生得出這麼漂亮三姊妹」。（編輯：郭佩蓉）