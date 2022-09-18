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張震《毒梟聖徒》被刪超多戲　飆閩南語髒話「有原因的」

▲張震參與南韓影集《毒梟聖徒》演出。（圖／記者葉政勳攝）
▲張震參與南韓影集《毒梟聖徒》演出。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳雅蘭/台北報導

2022-09-18 12:00:00

南韓犯罪影集《毒梟聖徒》集結影帝河正宇、黃晸珉 ，攜手《魷魚遊戲》朴海秀、《鬼怪》趙宇鎮、《機智醫生生活》柳演錫，以及台灣演員張震共演，這也是河正宇跟張震相隔15年二度合作，張震透露2人久違見面的第一句話，是「好久不見」、「你記得嗎？」雙方對彼此「一點都沒變」印象深刻。此外，張震也透露拍攝時常即興發揮加戲，但最後全被剪光，遭刪減「真相」亦令他吃驚，只好調整演技模式，配合劇組完成拍攝。

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張震在《毒梟聖徒》飾演中國黑幫老大「陳震」，頂著一頭長髮示人，除了江湖味重的造型，台詞更參雜閩南語，他一開場見到河正宇就髒話連篇，問及「XX小」是否即興發揮？為何中國黑幫會說閩南語？張震表示很多華人在國外做生意時，不會只待過一個地方，他是以二代、三代的潮州人去設定、詮釋「陳震」角色。

▲張震分享與河正宇對戲過程。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.15）
▲張震分享與河正宇對戲過程。（圖／記者葉政勳攝）
張震劇中飆閩南語髒話，在場的南韓演員是否都聽得懂？他笑說沒人特別詢問意思，「他們都聽不懂，但黃晸珉好像感受的出來是髒話」。除了罵髒話，陳震也是殺人不眨眼，一幕拿電鋸砍斷忘恩負義的下屬，畫面觸目驚心，張震就透露該場戲的幕後花絮，他說：「他們說電鋸不要拉，馬達聲音會影響收音，但我覺得很沒FU，所以就說有聲音的來一次，不過一切都很安全，上面沒有鋸子，就是空轉，流血部分也是靠化妝。」

《毒梟聖徒》原定不只6集，張震也透露即興發揮很多橋段，但礙於其他考量，陳震部分被刪減不少，角色很多背景未能仔細交代，「我都很用力的演，但都沒放進去，他們（劇組）真的都照著分鏡在走，所以後來我調整了一下我的演戲方式。」問及滿意自己劇中的結局嗎？張震笑說：「拍戲這種都很難滿意，拍攝前我們過過很多次劇本，我也有提供自己的想法給導演，來回很多次，有一些是有往更好的方向去做，我這次主要是參與一個好玩的戲劇製作。」他也打趣提到，當初是抱著可以跟劇組到多明尼加共和國拍攝，可惜未能如願。

▲張震透露參與《毒梟聖徒》演出原本期待可以去多明尼加拍戲。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.15）
▲張震透露參與《毒梟聖徒》演出，原本期待可以去多明尼加拍戲。（圖／記者葉政勳攝）
張震跟黃晸珉都說很尊敬彼此，「是看對方作品長大的」，張震表示能跟黃晸珉合作感到榮幸，「他是變化非常多樣貌的演員，隨著年紀增長，我跟他有些地方很像，他每次演戲都用身體實踐力行，用自己的方式建立角色，做得非常到位，我這次跟他工作才知道他也有演舞台劇，這讓我更加的崇拜，因為我是這兩年才開始演舞台劇，讓當演員有更多的經驗，他是一個很好的榜樣」。張震也爆料黃晸珉喝醉後，宛如劇中牧師上身「他跟我說話都會握著我的手」，但解釋是因為言語不通，無法完善交流，對方才會用身體表達想說的話。

張震因戲結識河正宇、黃晸珉、朴海秀、趙宇鎮、柳演錫，透露在片場跟柳演錫講最多話，「他英文比較好，也很可愛，在現場很活潑，拍完戲都會跟我小聊，我們有互加KakaoTalk，那天記者會他也有傳訊息跟我寒暄一下」。此外，張震也表示跟鄭雨盛、李政宰是朋友，但跟鄭雨盛聯繫較頻繁，「我都是透過鄭雨盛找李大哥！」《毒梟聖徒》可至Netflix收看。

▲張震參與南韓影集《毒梟聖徒》演出。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.15）
▲▼張震在《毒梟聖徒》中飾演黑幫老大陳震，以賣安非他命維生。（圖／記者葉政勳攝、Netflix）
▲張震劇中飾演飾演黑幫老大陳震，以賣安非他命維生。（圖／Netflix）
 
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