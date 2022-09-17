怪手猛砸上億豪宅！前員工疑不爽被開除 驚悚畫面瘋傳
新冠疫情延燒2年，不少人因此失業，加拿大安大略省的一名59歲建築工人，日前疑似不滿被老闆開除，竟然開著怪手衝進馬斯科卡湖鎮的豪宅區，摧毀一間要價超過1,400萬加幣（約新台幣3.3億元）的豪宅，驚悚畫面在網路上瘋傳；根據加拿到法律，該男子將面對最低5,000加幣、約新台幣11.9萬元的罰款。
綜合加拿大媒體報導，7月21日當地警方獲報，一名男子駕駛紅色挖土機，衝進當地熱門的夏季度假勝地-馬斯科卡湖鎮（Muskoka Lakes），在一處碼頭毀損湖畔別墅；附近居民看見驚悚的一幕，也拿出手機拍下這驚人一幕並上傳推特，還說：「這個掰不出來的！發生什麼事？」
警方到場後，立即將59歲的工人逮捕，才發現他是蓋這棟豪宅的建築公司Pride Marina的前員工，疑似被老闆解雇後心生不滿，才把這間掛牌要價超過1,400萬加幣（約新台幣3.3億元）的別墅砸毀。
營運碼頭的SWS Muskoka負責人紐蘭德斯（Geordie Newlands）向當地報紙《卡爾加里先驅報》表示，其實遭破壞的豪宅不只一棟，善後費用可能高達新台幣上千萬；而安大略省警僅透過新聞稿表示，經初步調查，這起事件確實有「財產受到嚴重損害」，並且將依毀損罪起訴一名59歲男子，根據加拿大《刑法》，男子將面對最低5,000加幣、約新台幣11.9萬元的罰款。（編輯：孫唯容）