宣示重大工程公開透明！台灣中油公司成立採購廉政平台
台灣中油公司於16日，在該公司煉製事業部，舉辦高雄港洲際貨櫃2期大林石化油品儲運中心投資計畫重大工程案採購廉政平台宣示儀式，將秉持跨域合作、行政透明、公私協力、全民監督等四大堅持，推動該重大工程採購案，這也是台灣中油公司首度成立的採購廉政平台，以展現資訊公開透明及拒絕不法勢力干預的決心。
台灣中油公司高雄港洲際貨櫃2期大林石化油品儲運中心投資計畫重大工程案採購廉政平台宣示儀式，是由該公司董事長李順欽主持，有法務部廉政署署長莊榮松、橋頭地檢署檢察長鍾和憲、調查局高雄市調查處左楠站主任吳詠明、台灣透明組織協會副理事長葉一璋、公共工程委員會企劃處副處長胡培中，以及各業務廠商與會。
台灣中油公司董事長李順欽在致詞時表示，大林石化油品儲運中心位於高雄市小港區之填築新生地上，總計畫預算達新台幣768億元，預計117年完工，將成為臨港型之輸儲中心，該公司將轉型成為亞洲區域石化原料與產品之供需調節、物流集散與貿易流通之市場領導者。
李順欽說，這項重點投資計畫將開設採購廉政平台，於公司官網建立採購廉政平臺專區，提供外部監督採購及工程施作過程，並建立聯繫溝通機制，適時邀集檢察、廉政、調查、台灣透明組織、工程會及廠商等公私部門溝通相關議題，凝聚共識，針對潛在的風險及爭議即時因應，保障重大採購工程案進度與品質。
法務部廉政署署長莊榮松指出，國內重大工程可能面臨的狀況，包括採購圍綁標、勞資爭議、環保抗爭及工安意外，或有請託關說等，以致影響工程進度，對此，廉政署很樂意與台灣中油合作，全力協助辦理機關採購廉政平台，讓公私部門在重大採購時交流更暢通，共同為重大公共工程把關。