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新竹國際風箏節熱鬧開跑　遊戲過關獲限量台電小風箏

▲台電本週末（17、18日）與新竹國際風箏節合推「迎風追竹 潮節電」，台電也特別打造吉祥物電寶大型風箏，與現場巨型風箏一同翱翔天際。（圖／台電提供）
▲台電本週末（17、18日）與新竹國際風箏節合推「迎風追竹 潮節電」，台電也特別打造吉祥物電寶大型風箏，與現場巨型風箏一同翱翔天際。（圖／台電提供）

記者許家禎／台北報導

2022-09-17 17:06:59

台電8月與基隆市政府共同舉辦潮境海灣節夏日節電活動，今（17）日再與「新竹市國際風箏節」合推「迎風追竹 潮節電」，於新竹南寮漁港打造節電樂園專區。台電表示，現場參加節電闖關趣味活動，可獲限量台電小風箏，還有獨立樂團現場演唱及可愛現折氣球可拿，歡迎大小朋友週末一起來追風。

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邁入第6年的新竹市國際風箏節，今年以「風．潮」為主題，融入風、潮汐、風潮、潮流之意，並結合生態意象與城市形象，邀請全台風箏好手，一同點綴新竹天際。

台電表示，新竹擁有「風城」之名，強勁風力除了是民眾放風箏首選地點，台電也於香山區設有6部風機，年發電量超過3000萬度，可供當地約1000多戶民眾用電，並已成在地拍照打卡夯點。台電持續推廣節電，並與新竹市政府一同推廣城市觀光、活絡在地經濟，今年風箏節連續兩天推出「迎風追竹 潮節電」活動，民眾只要到新竹市新竹漁港波光市集以行動支付消費，就能獲得限量台電小風箏。

台電指出，節電專區位於波光市集對面，活動自17日下午3點開始，現場設有「節電大神槌」、「節電射龍門」、「節電翻翻樂」、「節電大富翁」、「減碳彈珠台」及「聰明節電宅」等六大關卡，只要完成三個以上關卡任務，也可獲得限量台電小風箏。

除此之外，活動現場更邀請獨立樂團「荒唐人生」前來開唱，用溫暖舒服音樂陪伴大家初秋午後超「Chill」，明（18）日則有親子界巨星東森幼幼台KIWI姐姐及浣熊哥哥到場唱跳帶動氣氛。台電更於活動現場連續兩天安排氣球達人大顯身手，為大小朋友折出台電吉祥物電寶等各式造型氣球，讓大家有玩又有拿。

今年新竹國際風箏節首見10隻以上超過15米的夜光巨型風箏，為巨型風箏聚集最多數量的一次，台電也特別打造電寶大型風箏一同翱翔天際。現場也有3米高的超Q台電電寶及可愛背板讓民眾拍照打卡，邀請民眾一起同歡。

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