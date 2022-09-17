新竹國際風箏節熱鬧開跑　遊戲過關獲限量台電小風箏

我是廣告 請繼續往下閱讀
台電表示，新竹擁有「風城」之名，強勁風力除了是民眾放風箏首選地點，台電也於香山區設有6部風機，年發電量超過3000萬度，可供當地約1000多戶民眾用電，並已成在地拍照打卡夯點。台電持續推廣節電，並與新竹市政府一同推廣城市觀光、活絡在地經濟，今年風箏節連續兩天推出「迎風追竹 潮節電」活動，民眾只要到新竹市新竹漁港波光市集以行動支付消費，就能獲得限量台電小風箏。
台電指出，節電專區位於波光市集對面，活動自17日下午3點開始，現場設有「節電大神槌」、「節電射龍門」、「節電翻翻樂」、「節電大富翁」、「減碳彈珠台」及「聰明節電宅」等六大關卡，只要完成三個以上關卡任務，也可獲得限量台電小風箏。
除此之外，活動現場更邀請獨立樂團「荒唐人生」前來開唱，用溫暖舒服音樂陪伴大家初秋午後超「Chill」，明（18）日則有親子界巨星東森幼幼台KIWI姐姐及浣熊哥哥到場唱跳帶動氣氛。台電更於活動現場連續兩天安排氣球達人大顯身手，為大小朋友折出台電吉祥物電寶等各式造型氣球，讓大家有玩又有拿。
今年新竹國際風箏節首見10隻以上超過15米的夜光巨型風箏，為巨型風箏聚集最多數量的一次，台電也特別打造電寶大型風箏一同翱翔天際。現場也有3米高的超Q台電電寶及可愛背板讓民眾拍照打卡，邀請民眾一起同歡。