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台版德國啤酒節開跑！和逸推暢飲派對　晶華一路狂歡30天

▲德國啤酒節開跑，台灣業者推出限定活動，帶消費者感受節慶氛圍。（圖／晶華飯店提供）
▲德國啤酒節開跑，台灣業者推出限定活動，帶消費者感受節慶氛圍。（圖／晶華飯店提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-09-17 17:34:31

世界級的觀光盛會「德國啤酒節」即將到來，台灣業者搶攻慶典商機，和逸飯店桃園館「開醺啤酒節」與「DB BREWERY」合作，提供醇厚的頂級德式啤酒暢飲，只要1080元+10%起；而晶華酒店的特別邀請「德國百年啤酒品牌-HB慕尼黑皇家啤酒」品牌，在中庭打造一場與德國歡慶零時差的「晶華德國啤酒節」，讓民眾不必飛往慕尼黑，也能參加一年一度的啤酒節饗宴。

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▲和逸
▲和逸飯店．桃園館推出德式啤酒暢飲專案，打造出大口吃肉、暢飲啤酒的慶典氛圍。（圖／和逸飯店提供）
起源於1810年的德國慕尼黑啤酒節，大約會在每年9月末到10月初在德國的慕尼黑開辦，是慕尼黑一年中最盛大的慶典，充滿在地文化特色的活動，每年可以吸引全球各地超過600萬名的觀光客前往共襄盛舉。為了讓無法遠赴德國參加慶典的台灣民眾，也能感受啤酒節的歡樂慶典，國內許多飯店、餐廳紛紛推出台版啤酒節，打造出大口吃肉、暢飲啤酒的慶典氛圍。

COZZI Blu和逸飯店．桃園館9/16至10/16限期推出「開醺啤酒節」，找來世界啤酒大賽金牌得主「DB　BREWERY」合作，提供德式啤酒暢飲專案，並且引進獲得世界啤酒大賽金牌的「DB德式黑麥啤酒」、優勝獎的「DB德式小麥啤酒」，單筆消費滿2000元再加碼抽好禮。

▲與知名露營品牌Snow Peak打造出「BBQ室內露營帳篷野餐區」
▲與知名露營品牌Snow Peak打造出「BBQ室內露營帳篷野餐區」。（圖／和逸飯店提供）
為了呈現出德國啤酒節的異國慶典，還有道地德國美食德國脆皮豬腳」、「獵人酥炸豬排」、「香料馬鈴薯丸子」、「黑森林蛋糕」與「漩渦蘋果捲」，同時與知名露營品牌Snow Peak打造出「BBQ室內露營帳篷野餐區」，工作人員也身著德國傳統服飾穿梭現場，讓消費者彷彿一秒到德國。

▲晶華德國啤酒節_巴伐利亞綜合肉盤
▲晶華德國啤酒節，與HB慕尼黑皇家啤酒帶來多款經典以及特釀啤酒。（圖／晶華飯店提供）
台北晶華酒店9月17日起至10月16日，特別邀請「德國百年啤酒品牌-HB慕尼黑皇家啤酒」，帶來多款經典以及特釀啤酒，現場還有銷售應景的HB靴子杯、陶杯及傳統啤酒節帽等限定商品。每週二至週日晚間七點將舉辦「Prost，乾杯嗨翻天!」啤酒贈飲活動，10月1日及8日晚間還有德國樂團現場演出。

客房亦推出「德國啤酒美食假期」住房專案，每房6,480元起即可4人入住擁有兩大床的17坪寰宇客房、大啖「巴伐利亞綜合肉盤」、歡飲HB慕尼黑皇家啤酒。位在酒店一樓azie餐廳變身為歡樂市集，有「歐嬤德式烘培」合作推出德國啤酒薑餅、德式洋蔥烤餅、酸種麵包等秋季暖心糕餅。

還有主打客製化木製音樂盒的「聽見幸福」，則於現場展售充滿木製溫潤氣息的收藏型音樂盒和德國薰香木偶、水晶球、蛋雕音樂盒等，有吃、有喝、有買的歡樂小市集，適合大小朋友一齊參與同樂。

除了飯店業者外，Buckskin Beerhouse 柏克金啤酒餐廳，為了歡慶德國啤酒節，於9/16~10/2推出期間五款限定美食，有扭結麵包佐歐巴茲達乳酪、巴伐利亞烤雞、綜合起司冷肉盤、德國豬腳肉食盤、 德式蘋果酥捲等，活動期間每晚7、8、9點享啤酒加購價，1.5公升每壺只要300元。

▲Buckskin Beerhouse 柏克金啤酒餐廳，在德國啤酒節期間推出限定餐點。（圖／取自餐廳臉書）
▲Buckskin Beerhouse 柏克金啤酒餐廳，在德國啤酒節期間推出限定餐點。（圖／取自餐廳臉書）
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