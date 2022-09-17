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5736萬稅金用抄襲拼貼報告領走！張善政：譴責黑函奧步

▲張善政臉書貼文表示，嚴正譴責黑函奧步，提告捍衛乾淨選風。（圖／翻攝張善政臉書）
▲張善政臉書貼文表示，嚴正譴責黑函奧步，提告捍衛乾淨選風。（圖／翻攝張善政臉書）

記者李春台／桃園報導

2022-09-17 17:26:20

桃園市長選戰漸趨白熱化，國民黨桃園市長參選人張善政今（17）日臉書發文指出，民進黨桃園市黨部以夾報文宣散布指控他當年在宏碁的農委會委託案報告是「「5736萬稅金用抄襲拼貼報告領走」。

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張善政臉書貼文指出，「從五月底開始參選到現在，一路走來堅持乾淨選風，無論各方的朋友如何警告我，執政黨會動用國家機器、媒體資源的抹黑、抹紅、抹黃會鋪天蓋地朝我來攻擊，我都不害怕。」


張善政表示，對手無論是動用媒體放話指控我抄襲、用側翼及議員參選人抹紅，他都堅定反擊，捍衛人格與名譽，更要捍衛台灣民主的乾淨選風。「我實在沒有想到，對手這些抹黑攻擊，比我們原本以為的還要更沒有下限。」


張善政貼出一張昨天地方後援會朋友傳來的照片，署名民進黨桃園市黨部的夾報文宣遍佈大街小巷，指控張當年在宏碁的農委會委託報告是「5736萬稅金用抄襲拼貼報告領走」。

▲署名民進黨桃園市黨部的夾報文宣遍佈大街小巷，指控張當年在宏碁的農委會委託報告是「5736萬稅金用抄襲拼貼報告領走」。（圖／翻攝張善政臉書）
▲署名民進黨桃園市黨部的夾報文宣遍佈大街小巷，指控張當年在宏碁的農委會委託報告是「5736萬稅金用抄襲拼貼報告領走」。（圖／翻攝張善政臉書）
張善政說，「這是赤裸裸的造謠抹黑，內容完全不是事實」。張善政重申，當年在宏碁接受農委會委託案，我個人沒有領到一毛錢進口袋，否則就退選！張善政說，這份署名「民進黨桃園市黨部」這樣堂而皇之濫發指控文宣，不但違反事實、道德，傷害台灣的乾淨選風與民主價值，更已經觸法，應受到所有人的唾棄。針對這樣的抹黑污衊，我會直接提告以捍衛個人清白！


張善政文末表示要嚴正譴責民進黨為了政治利益如此扭曲事實、敗壞民主風氣的黑函手法，不但不會得到台灣社會的認同，更完全是在侮辱台灣多年來逐漸深化的民主價值，也難怪許多民進黨人、民主前輩會看不下去。最後他並強調，這場選舉，不只是爭取為桃園人服務的機會，更要以身作則捍衛台灣的民主價值與乾淨選風，用務實政見與光明磊落的作為打這場選戰。

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