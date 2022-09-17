5736萬稅金用抄襲拼貼報告領走！張善政：譴責黑函奧步

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張善政臉書貼文指出，「從五月底開始參選到現在，一路走來堅持乾淨選風，無論各方的朋友如何警告我，執政黨會動用國家機器、媒體資源的抹黑、抹紅、抹黃會鋪天蓋地朝我來攻擊，我都不害怕。」
張善政表示，對手無論是動用媒體放話指控我抄襲、用側翼及議員參選人抹紅，他都堅定反擊，捍衛人格與名譽，更要捍衛台灣民主的乾淨選風。「我實在沒有想到，對手這些抹黑攻擊，比我們原本以為的還要更沒有下限。」
張善政貼出一張昨天地方後援會朋友傳來的照片，署名民進黨桃園市黨部的夾報文宣遍佈大街小巷，指控張當年在宏碁的農委會委託報告是「5736萬稅金用抄襲拼貼報告領走」。
張善政說，「這是赤裸裸的造謠抹黑，內容完全不是事實」。張善政重申，當年在宏碁接受農委會委託案，我個人沒有領到一毛錢進口袋，否則就退選！張善政說，這份署名「民進黨桃園市黨部」這樣堂而皇之濫發指控文宣，不但違反事實、道德，傷害台灣的乾淨選風與民主價值，更已經觸法，應受到所有人的唾棄。針對這樣的抹黑污衊，我會直接提告以捍衛個人清白！
張善政文末表示要嚴正譴責民進黨為了政治利益如此扭曲事實、敗壞民主風氣的黑函手法，不但不會得到台灣社會的認同，更完全是在侮辱台灣多年來逐漸深化的民主價值，也難怪許多民進黨人、民主前輩會看不下去。最後他並強調，這場選舉，不只是爭取為桃園人服務的機會，更要以身作則捍衛台灣的民主價值與乾淨選風，用務實政見與光明磊落的作為打這場選戰。