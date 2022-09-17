林襄爆乳走秀被誇流量密碼！已婚男神竟要她：別暈船

樂天桃猿啦啦隊的女神林襄，人氣越來越高，主持網路節目《威廉沈歡樂送》光是一則影片點閱率就突破30萬瀏覽次數，主持人沈玉琳特別贈送「流量密碼」的背帶，鼓勵她再接再厲，最新一集節目更訓練林襄晉升專業模特兒，讓她從肚皮舞衣換到泳衣，越換越清涼的服裝走秀，表情依舊相當淡定，讓網友猛誇「有襄一定支持，我每個禮拜的精神糧食」！
個子嬌小的林襄，17歲開始兼職當外拍模特兒，表情要求一點也難不倒她，背後貼牆一直線的暖身動作，被模特兒訓練老師誇讚很完美，不需要指導，呈90度的直角肩完全是衣架子等級，頂著書走台步也很穩，即使拿著拖鞋當作商品展示，或穿上附有按摩穴道的健康脫鞋，她也努力忍痛，面不改色邁開大步，相當敬業。
沈玉琳則負責惡搞林襄，要她穿肚皮舞衣和泳裝走秀，搞笑說：「這泳衣是第一次穿，因為是早上買的，不知道合不合身，站在男性觀眾的角度，是希望不要合身」，結果她換上爆乳中空泳裝，露出深邃事業線和腹肌，專業走台步，絲毫沒有笑場。最後林襄、沈玉琳和專業模特兒一起走秀，展現驚人氣勢，訓練老師給了120分高分。
沈玉琳還搞笑說，今天隨便抓了件衣服，沒想到竟和林襄湊成粉色系情侶裝，他故作矜持說：「我們不能這樣下去了，妳要克制妳自己，我們只是逢場作戲！」被林襄冷回：「我不會這麼快暈船！」她坦言若男友是模特兒，每天要和眾多美麗模特兒一起工作，自己會不放心，「要漂亮的事讓我一個人來就好！」