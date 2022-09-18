喜獲愛神之力！「4星座」年底婚運強　閃婚機率一路飆升

我是廣告 請繼續往下閱讀
對處女座而言，年底前你很容易遇見真愛，更不排除閃婚的可能。陽曆11月份大吉星「木星」在你的婚姻宮恢復順行，這份愛情能量令你魅力大增，追求者一波波的到來，即使你標準再高，也能如願挑選到你心目中的理想另一半，兩人抱著結婚為前提交往，大有希望在年底前就互許終身。
有伴者只要繼續堅定信念與另一半平穩的走下去，最後身邊的所有人都會祝福你們，你們也能開心的生活在一起。
第三名、天秤座
年底前單身的天秤座會有想結婚的慾望，可透過長輩的牽線、或是相親，大有機會遇上一個同樣渴求婚姻和穩定愛情的人，只要彼此有共識，年底一定有望進入婚姻的殿堂。
有伴侶的天秤座，在與對方磨合了一段時間後，對彼此已經有許多的了解，年底前你覺得自己已可以進入婚姻了，特別是現在你的守護星「愛神金星」正在你的命宮，你會做出一個對自己一生影響的重大決策，可能是結婚、也可能是已有好孕，雙喜臨門。
第二名、白羊座
今年底是白羊座建立家庭的最佳時機。有愛情吉星「金星」在你的夫妻宮加持，無論有伴或單身的白羊，你想婚、想成立屬於自己家庭的念頭特別強烈。
單身者會認識一位既魅力又優雅的成熟對象，他完美合乎所有你對結婚伴侶的條件，而對方也等不及想與你步入禮堂了。有伴者別著急，你的另一半早就在偷偷的籌備婚事了，屬於你們的甜蜜家庭夢想很快就能實現。
第一名、射手座
人家常說結婚需要一點衝動。陽曆10月底火星逆行射手的夫妻宮，讓你面對另一半的求婚時，能夠毫不猶豫地說：「我願意。」除了自己本身的積極，還有愛神眷顧的好運，其實你的爸媽、身邊長輩也催得緊，甚至比你還著急的為你物色新對象、安排相親。
在這樣天時、地利、人和的美滿時刻，你特別有望遇見一個能給你穩定生活的另一半，彼此很快就可以論及婚嫁，你在此時閃婚的機會最大。
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。