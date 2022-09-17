野百合與太陽花！林佳龍、林飛帆對談兩岸與國際情勢

民進黨新北市長參選人林佳龍的Podcast第七集邀請民進黨副秘書長林飛帆，2人對談兩岸關係與國際情勢，為聽眾解讀目前國際情勢的變化，也談到台灣面對中共的文攻武嚇，更應該深化自身民主，從中央到地方，必須其一信念，凝聚共識，同時與臨近民主自由國家結盟，才能真正成為一個「正常國家」。
節目中，野百合學運世代出身的林佳龍，對上太陽花學運的林飛帆，2人對於台灣政治民主發展都有深刻的觀察，但不同世代面對的中共的文攻武嚇課題，有不同也有相同。林飛帆認為，雖然世代不同，但追求民主運動的精髓卻是一樣的。野百合學運是要突破威權、追求民主化，泛太陽花世代是在民主化的環境下成長，但卻遭遇挑戰，因此努力的方像是如何深化、鞏固民主。
林佳龍認為，就像對抗變種病毒，必須不斷提升自體免疫力，而台灣也必須持續加強民主的意志與能力，雖然台灣已經政黨輪替3次了，但持續深化的民主是從中央到地方，所有地方都是民主政治，台灣的政治沒有什麼地方政治跟全國政治，它在全世界看起來就是一個國家的政治，面對中共的操弄時，地方選舉也會具有全國性民意的意涵，
林佳龍表示，從俄烏戰爭就發現，城市首長的重要性，因為戰爭不是同時對全國發動總攻擊，而可能是集中在基輔或某一城市。這次自己也身為新北市長參選人，地方首長所表現出來捍衛國家、維繫人民生存發展的態度和信念就很重要。當內部意見不一、中共又操弄統戰時，就會弱化台灣在國際社會上的聲音。