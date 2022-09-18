大便太臭是警訊！醫師籲「3種便便」快就醫：身體求救中

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氣味：主要分為正常、惡臭。而惡臭有分2種，1種是腸胃道出血的惡臭、1種則是脂肪便的惡臭，前者代表病人可能腸胃道正在出血，後者可能代表病人的膽道胰臟系統出了問題。
顏色：糞便顏色主要分為黃色到深褐色（正常）、黑色、紅色、白色。黑色代表偏向上消化道出血、紅色代表下消化道出血、白色則為膽道系統出問題。
形狀：便便形狀主要分成條狀（正常）、細條狀、顆粒狀、黏液狀、田糊糊狀。細條狀通常代表下消化道有狹窄問題、顆粒狀代表病患長期便秘、黏液狀可能代表腸胃道有感染問題、黏糊糊狀則可能為腸胃道出血。
綜合氣味、顏色、形狀的便便判定方式，翁梓華醫師整理出常見的3種便便警訊，若家人、自身有出現以下狀況，就要儘快就醫靠專業的診斷來找出原因唷！
氣味：正常
顏色：偏黑或是帶些紅色血絲
形狀：偏細
臨床原因：要排除大腸癌的可能性，大腸癌會讓下消化道變窄，而糞便經過大腸癌化地方容易造成出血
氣味：惡臭
顏色：黑色（接近瀝青顏色）
形狀：黏糊糊狀
臨床原因：上消化道出血，血液在腸胃道中被酵素分解會產生特殊的氣味！（聞過一次你就會記起來了！）而分解的血顏色是深黑色的加上血塊綜合起來就變成黑乎乎的便便了
氣味：惡臭
顏色：偏白
形狀：正常或是水便
臨床原因：要擔心肝臟、膽囊、胰臟相關的問題像是膽囊發炎、膽結石、膽管癌、胰臟癌等等，糞便地顏色主要來自於膽汁，如果膽汁沒辦法正常的排到腸胃道中，便便就沒辦法被染色囉，這時候食物中脂肪消化不良會讓大便帶有一股特殊的惡臭。
至於上消化道出血和肝膽問題所造成的惡臭該如何分辨？翁梓華醫師回應：「消化道出血的惡臭來自於血液被腸胃道內消化道消化之後產生的味道；而肝膽問題所產生的味道主要是『脂肪』沒被正常消化酵素而被腸胃道內的細菌分解所產生的味道，如果真的要說，脂肪便的味道會比較像餿水的味道，至於上消化道出血的瀝青便氣味，就比較難用形容來表達。」總之若有糞便出現異狀的情況，可先掛號至腸胃科做專業診斷。
【本文獲《急診柯南．翁梓華醫師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】