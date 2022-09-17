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文總TAIWAN PLUS首日逾10萬民眾湧入　野老朝雄到場支持

▲文化總會主辦的2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節，首日逾10萬民眾湧入。（圖／記者李琦瑋攝，2022.09.17）
▲文化總會主辦的2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節，首日逾10萬民眾湧入。（圖／記者李琦瑋攝，2022.09.17）

記者李琦瑋／東京報導

2022-09-17 19:38:38

文化總會主辦的2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節今（17）日在東京上野恩賜公園登場，首日湧進逾10萬民眾，來自台灣的洪瑞珍三明治開賣1個多小時就銷售一空。台灣啤酒在炎熱天氣受民眾歡迎，單日賣出逾5千瓶。此外，設計東奧會徽的藝術家野老朝雄、日本攝影師小林賢伍皆到場力挺台灣。

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文總秘書長李厚慶指出，往年的活動通常是中午過後才會湧現比較多的人潮，但今年在上午開場前就有數千人在場外等候，首日人潮更已創下新紀錄，初步評估主因除了活動辦到第3屆，已累積一定口碑，及敬老節連假天氣晴朗之外，這也是TAIWAN PLUS闊別3年重返日本，加上近年台日關係及兩國人民友情顯著升溫，因此活動引發熱烈迴響，非常感謝各界支持。

▲2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節首日有羅文裕開唱。（圖／記者李琦瑋攝，2022.09.17）
▲2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節首日有羅文裕開唱。（圖／記者李琦瑋攝，2022.09.17）
文總率逾70家品牌、9組表演創作團隊，今起一連2天前進東京上野恩賜公園，是疫後台灣首場海外盛會，首日有吳汶芳、羅文裕、舞思愛、吾橋有水及雷昇傳藝劇團的演出；更邀請到洪瑞珍、蜷尾家、眠豆腐、禮拜文房具、大浪漫商店及神農生活等知名品牌至日本出攤，將台灣的豐富文化重現於日本東京。

首度於日本演出的羅文裕說，他為了TAIWAN PLUS生活節，特別將《淚光閃閃》改編成客語、台語、日文混合版，獻給日本朋友，並笑稱來到日本「自己變成人氣歌手」，因為日本民眾即使聽不懂華語、客語、台語，都會熱情鼓掌，讓他感受到「愛就是國際語言」，相信從今天開始，台日旅遊、音樂等交流會越來越多、台日越來越友好。

文總表示，市集策展為讓日本朋友彷彿置身台灣，邀請許多台灣知名品牌參與，除了洪瑞珍、蜷尾家、郭元益、台灣啤酒等，還有TOOLS to LIVEBY禮拜文房具、感傷唱片行、現場放送台灣專屬歌曲的「TAIWAN RADIO＋」、將台灣夜市風貌原汁原味搬進日本的「上野夜市」及「台湾夜市遊戯場by流動商店」等有趣品牌，讓日本人透過視覺、味覺、聽覺、觸覺感受台灣。

▲設計東奧會徽的藝術家野老朝雄驚喜現身會場力挺台灣。（圖／文總提供）
▲設計東奧會徽的藝術家野老朝雄驚喜現身會場力挺台灣。（圖／文總提供）
野老朝雄今天驚喜現身，大逛市集中的攤位及展覽，並且到舞台前觀賞歌手吳汶芳的演出。他對工作人員說，「太好玩的活動了，我明天還要再來逛市集和聽滅火器演出！」因攝影作品讓台灣「抹茶山」紅到海外、熱愛台灣的知名日本攝影師小林賢伍也現身會場。

文總指出，此次TAIWAN PLUS 2022台灣吉日舞台螢幕也與國際影音平台TaiwanPlus合作，現場播放由數發部長唐鳳過去主持的《Innovative Minds with Audrey Tang》、紀錄知名音樂創作人經歷的《Road to Legacy》、認識台灣海洋生態及生物的《Happy Fisherman》等台灣相關節目。國際影音平台TaiwanPlus透過產製介紹音樂、美食、旅遊、文化、時事等台灣各個面向的優質節目，持續向世界各個角落展現寶島魅力。

TAIWAN PLUS 2022 台灣吉日活動明天早上11點至下午6點，同樣在東京上野恩賜公園－噴水廣場舉辦，舞台音樂演出，將從米莎、黃玠、舒米恩，一路唱到壓軸滅火器樂團，會場內並安排雷昇傳藝劇團穿插演出。詳請可見活動InstagramTwitter官網

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