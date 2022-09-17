文總TAIWAN PLUS首日逾10萬民眾湧入　野老朝雄到場支持

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文總率逾70家品牌、9組表演創作團隊，今起一連2天前進東京上野恩賜公園，是疫後台灣首場海外盛會，首日有吳汶芳、羅文裕、舞思愛、吾橋有水及雷昇傳藝劇團的演出；更邀請到洪瑞珍、蜷尾家、眠豆腐、禮拜文房具、大浪漫商店及神農生活等知名品牌至日本出攤，將台灣的豐富文化重現於日本東京。
首度於日本演出的羅文裕說，他為了TAIWAN PLUS生活節，特別將《淚光閃閃》改編成客語、台語、日文混合版，獻給日本朋友，並笑稱來到日本「自己變成人氣歌手」，因為日本民眾即使聽不懂華語、客語、台語，都會熱情鼓掌，讓他感受到「愛就是國際語言」，相信從今天開始，台日旅遊、音樂等交流會越來越多、台日越來越友好。
文總表示，市集策展為讓日本朋友彷彿置身台灣，邀請許多台灣知名品牌參與，除了洪瑞珍、蜷尾家、郭元益、台灣啤酒等，還有TOOLS to LIVEBY禮拜文房具、感傷唱片行、現場放送台灣專屬歌曲的「TAIWAN RADIO＋」、將台灣夜市風貌原汁原味搬進日本的「上野夜市」及「台湾夜市遊戯場by流動商店」等有趣品牌，讓日本人透過視覺、味覺、聽覺、觸覺感受台灣。
野老朝雄今天驚喜現身，大逛市集中的攤位及展覽，並且到舞台前觀賞歌手吳汶芳的演出。他對工作人員說，「太好玩的活動了，我明天還要再來逛市集和聽滅火器演出！」因攝影作品讓台灣「抹茶山」紅到海外、熱愛台灣的知名日本攝影師小林賢伍也現身會場。
文總指出，此次TAIWAN PLUS 2022台灣吉日舞台螢幕也與國際影音平台TaiwanPlus合作，現場播放由數發部長唐鳳過去主持的《Innovative Minds with Audrey Tang》、紀錄知名音樂創作人經歷的《Road to Legacy》、認識台灣海洋生態及生物的《Happy Fisherman》等台灣相關節目。國際影音平台TaiwanPlus透過產製介紹音樂、美食、旅遊、文化、時事等台灣各個面向的優質節目，持續向世界各個角落展現寶島魅力。
TAIWAN PLUS 2022 台灣吉日活動明天早上11點至下午6點，同樣在東京上野恩賜公園－噴水廣場舉辦，舞台音樂演出，將從米莎、黃玠、舒米恩，一路唱到壓軸滅火器樂團，會場內並安排雷昇傳藝劇團穿插演出。詳請可見活動Instagram、Twitter、官網。