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婚禮延期2年！王思平低胸白紗甜吻牙醫尪　自揭裙下祕密

▲王思平（左）和李世偉（右）補辦婚禮。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.17）
▲王思平（左）和李世偉（右）補辦婚禮。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.17）

記者李亞妮/綜合報導

2022-09-17 19:49:212022-09-17 20:12:16

王思平2020年公開與牙醫師李世偉的婚訊，12天後再傳出懷孕喜訊，原本要舉辦浪漫婚禮，不過因為疫情被迫延宕2年，終於在今（17）日晚間於文華東方酒店補辦，王思平也以一身白色低胸婚紗亮相，不過她也透露早上還在忙著帶小孩，更笑著說道：「希望趕快順利結束，因為很累。」

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王思平和老公李世偉在今天於文華東方補辦婚禮，席開55桌，花費7位數打造遲來2年的喜宴。王思平今天穿著一襲白色低胸鑲鑽婚紗現身，不過她還調皮地展露婚紗下的祕密，原本是搭配好友李毓芬送的Jimmy Choo婚鞋，但臨陣換上Chanel球鞋，笑說：「阿芬還不知道，但可能今天看到報導就知道了！我穿著球鞋很好『下班』。」

還大方秀出婆婆給她的「傳家寶」1克拉鑽戒，看上去心情相當不錯，而為了這場婚禮，她還瘦了5公斤，王思平也爆老公的料說道：「他下班回來很累卻還跑去運動。」直呼根本是和老公互拚身材、維持最好狀態。

▲王思平為了婚禮瘦身5公斤。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.17）
▲王思平（左）為了婚禮瘦身5公斤。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.17）
王思平也透露，本來想在婚禮上和柯有倫合唱，但後來認為算了，因為還要顧小孩，更直呼：「新娘壓力好大呀，老公的外在還要顧，因爲他不太會打扮，還跟髮型師說要剪得跟孔劉一樣。」逗得現場哈哈大笑，問到滿意成果嗎？王思平笑說：「有有有，有滿意了。」

被問到有考慮要去哪裡度蜜月嗎？王思平則表示有考慮馬爾地夫、夏威夷，但也是要看小孩的狀況，不過也讓老公直呼：「帶小孩就不是蜜月了。」王思平也說出每個媽媽的心聲：「會擔心小孩沒人hold得住，所以她去上課的時候，我多開心、覺得好安靜。」

▲王思平（左）和李世偉（右）補辦婚禮。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.17）
▲王思平（左）今天在文華東方酒店補辦婚禮。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.17）
至於，婚禮延宕了2年還會有想哭的感覺嗎？王思平也感性說道：「剛看到我爸的時候，就默默覺得有點感動。」不過話鋒一轉，她也直呼：「趕快把它（婚禮）辦完。」另外是否有計畫生第2胎，王思平也說道：「目前還沒有，先做一下自己喜歡做的事情，就順其自然。」

另外，王思平的好姐妹宋米秦也來到婚禮現場，祝福他們能一直幸福之外，也談到現在和王思平多了媽媽身分，就有想要一起做網路頻道的想法，可以分享生活上好笑的事情、親子問題，目前也還在跟粉絲徵求頻道節目名稱。至於，有受到好姐妹幸福氛圍，考慮有要再增添「新成員」？宋米秦笑說表示：「目前沒有想法，當然是順其自然，也沒有排斥。」

▲宋米秦一家人參加王思平和李世偉的婚禮。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.17）
▲宋米秦一家人參加王思平和李世偉的婚禮。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.17）
▲李唯楓（左起）、黃喬歆、陶嫚曼、康茵茵、陳艾熙參加王思平和李世偉的婚禮。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.17）
▲李唯楓（左起）、黃喬歆、陶嫚曼、康茵茵、陳艾熙參加王思平和李世偉的婚禮。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.17）
▲威廉參加王思平和李世偉的婚禮。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.17）
▲威廉參加王思平和李世偉的婚禮。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.17）

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