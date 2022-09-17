婚禮延期2年！王思平低胸白紗甜吻牙醫尪　自揭裙下祕密

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還大方秀出婆婆給她的「傳家寶」1克拉鑽戒，看上去心情相當不錯，而為了這場婚禮，她還瘦了5公斤，王思平也爆老公的料說道：「他下班回來很累卻還跑去運動。」直呼根本是和老公互拚身材、維持最好狀態。
王思平也透露，本來想在婚禮上和柯有倫合唱，但後來認為算了，因為還要顧小孩，更直呼：「新娘壓力好大呀，老公的外在還要顧，因爲他不太會打扮，還跟髮型師說要剪得跟孔劉一樣。」逗得現場哈哈大笑，問到滿意成果嗎？王思平笑說：「有有有，有滿意了。」
被問到有考慮要去哪裡度蜜月嗎？王思平則表示有考慮馬爾地夫、夏威夷，但也是要看小孩的狀況，不過也讓老公直呼：「帶小孩就不是蜜月了。」王思平也說出每個媽媽的心聲：「會擔心小孩沒人hold得住，所以她去上課的時候，我多開心、覺得好安靜。」
至於，婚禮延宕了2年還會有想哭的感覺嗎？王思平也感性說道：「剛看到我爸的時候，就默默覺得有點感動。」不過話鋒一轉，她也直呼：「趕快把它（婚禮）辦完。」另外是否有計畫生第2胎，王思平也說道：「目前還沒有，先做一下自己喜歡做的事情，就順其自然。」
另外，王思平的好姐妹宋米秦也來到婚禮現場，祝福他們能一直幸福之外，也談到現在和王思平多了媽媽身分，就有想要一起做網路頻道的想法，可以分享生活上好笑的事情、親子問題，目前也還在跟粉絲徵求頻道節目名稱。至於，有受到好姐妹幸福氛圍，考慮有要再增添「新成員」？宋米秦笑說表示：「目前沒有想法，當然是順其自然，也沒有排斥。」