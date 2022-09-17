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賴清德為彰化黃秀芳站台　籲台灣人團結當蔡英文後盾

▲賴清德為彰化縣長候選人黃秀芳站台時，盛讚英文冷靜理性，呼籲大家年底選舉一起當蔡英文的後盾。（圖／黃秀芳競總提供，2022.09.17）
▲賴清德為彰化縣長候選人黃秀芳站台時，盛讚英文冷靜理性，呼籲大家年底選舉一起當蔡英文的後盾。（圖／黃秀芳競總提供，2022.09.17）

記者顏幸如／台中報導

2022-09-17 19:48:28

日前網傳總統蔡英文、副總統賴清德在總統生日宴大打出手，總統府雖澄清是假訊息，仍在網路瘋傳。賴清德今在彰化二林為民進黨提名縣長候選人黃秀芳站台時，盛讚英文冷靜理性，領導台灣的方向正確，深深受到國際社會信任。2天前美國聯邦參議院外交委員會通過《台灣政策法案》，未來對台無償軍援可望增至65億美元，呼籲國人團結、一起做蔡英文後盾，讓她有更多底氣面對海內外各種挑戰。

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賴清德今（17）日整個下午陪著黃秀芳在南彰化造勢，先在埔心參觀魔菇部落休閒農場，與縣內觀光業者座談，接著到二林仁和宮、保安宮參香，出席「南彰六鄉鎮後援會成立大會」，晚間再到彰化市，為市長林世賢競選連任站台。

▲賴清德在埔心魔菇部落學習種菇，隨後與觀光業者座談。（圖／黃秀芳競總提供，2022.09.17）
▲賴清德在埔心魔菇部落學習種菇，隨後與觀光業者座談。（圖／黃秀芳競總提供，2022.09.17）
在觀光業者座談會，業者發言時公開挺賴清德2024年選總統，賴清德提及當年魏明谷第一次選縣長，曾到台南向他討教觀光政策，他指出台南氛圍和彰化很像，分享觀光歷史文化園區經驗，如何讓安平從老、舊、暗、髒、亂的老城區，變身成文化觀光重鎮，如今年輕人以在安平擁有一間老房子為傲。

賴清德說，彰化人文薈萃、也是花卉之鄉，要發展觀光，就要推動幸福生活產業，但這4年來人口流失嚴重，已無法單獨升格為直轄市，8大施政面向都在全國的中後段班，他呼籲大家支持「新好縣長」黃秀芳入主縣府，帶領大家讓彰化重新被看見。

▲賴清德出席「南彰六鄉鎮後援會成立大會」，展現他的高人氣。（圖／黃秀芳競總提供，2022.09.17）
▲賴清德出席「南彰六鄉鎮後援會成立大會」，展現他的高人氣。（圖／黃秀芳競總提供，2022.09.17）
在「南彰六鄉鎮後援會成立大會」時，賴清德主動提到總統蔡英文冷靜理性，秉持和平、對等、民主、對話4大原則處理兩岸關係，深深受到國際社會信任。不僅美國、日本、歐洲國會友人相繼到台灣加油支持，2天前美國聯邦參議院外交委員會已通過《台灣政策法案》。

賴清德說，《台灣政策法案》就是《台灣關係法》的升級版，生效後對台灣的國際參與都有很大的提升和幫助，未來5年美國和台灣進行軍事合作，對台無償軍援增至65億美元。儘管國際情勢複雜，但蔡英文領導台灣的方向是正確的，全國人民團結打拚也很有成果。國際變化更大時，台灣社會更要穩定，他拜託年底選舉，大家一起做蔡英文總統的後盾，讓她有更大的民意支持、更多底氣面對海內外各種挑戰。

▲賴清德在「南彰六鄉鎮後援會成立大會」，和民眾一起合影。（圖／黃秀芳競總提供，2022.09.17）
▲賴清德在「南彰六鄉鎮後援會成立大會」，和民眾一起合影。（圖／黃秀芳競總提供，2022.09.17）
賴清德晚間參加林世賢競選總部成立大會，讚譽林世賢清廉、勤政、愛鄉土愛人民，彰顯民進黨的創黨精神。日前對手指控市公所寺廟室經費不透明，賴清德不忘強調林世賢不僅停車場、公共工程發包公開透明，廟宇管理也公開透明，連開賽錢箱都要直播，接受代表會與司法雙重監督，是全國唯一得到廉政署透明晶質獎、國家卓越建設獎的鄉鎮市長。

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