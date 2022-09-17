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遭陳文茜抖生怪病！蔡琴不忍全說了　認「一直看不好」

▲陳文茜爆料蔡琴準備演唱會的幕後辛酸，還透露她生了怪病，蔡琴趕緊透過經紀人澄清。（圖／宜辰整合行銷提供）
▲陳文茜爆料蔡琴準備演唱會的幕後辛酸，還透露她生了怪病，蔡琴趕緊透過經紀人澄清。（圖／宜辰整合行銷提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-09-17 20:13:042022-09-17 20:15:40

蔡琴自昨（16）日起一連在台北國際會議中心舉辦「就是要好新琴」演唱會，今（17）日迎來演唱會第二天，粉絲群中竟然驚見鴻海集團創辦人郭台銘，帶著高齡95歲的媽媽初永真、老婆曾馨瑩、兒子郭守正一起來看演唱會。此外，蔡琴對於好友陳文茜的「爆料」，也透過經紀人回應了。

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除了郭台銘帶著媽媽到場聽歌外，蔡琴金嗓魅力還釣出好友陳文茜在今天凌晨發文「回嗆」，外加爆料許多不為人知的祕密，乍看是回敬蔡琴昨晚在演唱會上打趣「老女人」之說，但細看文中幽默又不失暖心的文字，其實是力挺好友蔡琴開唱。針對陳文茜提到蔡琴在演唱會前生了「怪病」，蔡琴透過經紀人表示：「千萬不要以為我得怪病要死掉了，其實就只是耳鳴和暈眩治不好。所謂的怪病就是指耳鳴跟暈眩，過去有找耳鼻喉科的醫生看，但是一直看不好，後來合音老師介紹去看『平衡神經科』，終於能針對暈眩及耳鳴做治療，目前已經接受治療中，也有比以前狀態好，請歌迷不要太擔心。」

▲蔡琴透過經紀人回應好友陳文茜的爆料。（圖／宜辰整合行銷提供）
▲▼蔡琴透過經紀人回應好友陳文茜的爆料。（圖／宜辰整合行銷提供）
▲蔡琴透過經紀人回應好友陳文茜的爆料。（圖／宜辰整合行銷提供）
 
至於戒菸部分，經紀人透露蔡琴看了醫生後，被醫生叮嚀要戒菸，蔡琴也二話不說施行戒菸計畫，並且嚴格執行，完全配合醫生囑咐去做，就是希望能把表演做到最好。此外，雖然知道陳文茜身體不適無法到場看演唱會，蔡琴還是留了兩張票給常載她回家的陳文茜助理馬小姐，讓陳文茜感動不已。


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