捷克參議院主席率團訪台！外交部：將晉見總統蔡英文

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德拉霍斯主席此行將晉見總統蔡英文及行政院長蘇貞昌、拜會立法院長游錫堃及相關部會首長，並接受外交部長吳釗燮款宴；訪賓另將就半導體科技、教育及文化等領域與我方簽訂合作備忘錄及意向書，盼深化理念相近國家在關鍵產業技術、人才培育、文化交流等領域合作。
德拉霍斯主席曾任捷克國家科學院（地位同我國中央研究院）院長達8年，並自2018年起擔任參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席。德拉霍斯主席長期以專家學者及國會議員身分推動台捷科技與人文方面的交流與合作，包含推動2021年台捷兩國防疫及資安線上論壇，並多次協助促成雙方締結姊妹校、交換生及姊妹博物館等計畫。
德拉霍斯主席過去曾以學者身分訪台，此行以參議員身分首度來訪，並偕同教育部及科技部次長級官員與專家共同組團；在全球疫後復甦的時刻，德拉霍斯主席訪團為台捷關係注入新動能，也為雙方在共享價值基礎上深化科技與人文合作，建立穩固基礎。
外交部樂見台捷雙方在捷克故總統哈維爾（Vaclav Havel）所堅持及熱愛的自由民主價值基礎上，積極開展兩國在科技、教育及人文等多領域合作，促進國家發展並鞏固經濟民主韌性。（編輯：孫唯容）