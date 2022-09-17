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林佳龍、陳時中雙北雙箭頭合體　強調團結力量大

▲民進黨雙北市長候選人陳時中與林佳龍合體出席史明紀念音樂會，兩人\強調「團結力量大」，要一棒接一棒建立台灣的主體性，呼籲團結不受威脅、自己的國家自己救。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.9.17）
▲民進黨雙北市長候選人陳時中與林佳龍合體出席史明紀念音樂會，兩人\強調「團結力量大」，要一棒接一棒建立台灣的主體性，呼籲團結不受威脅、自己的國家自己救。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.9.17）

記者吳嘉億／新北報導

2022-09-17 22:20:58

民進黨雙北市長候選人陳時中與林佳龍今（17）日晚間合體出席史明紀念音樂會，兩人聯手上台發表演說，除了提到彼此與史明的淵源與懷念外，也強調「團結力量大」，要一棒接一棒建立台灣的主體性，呼籲團結不受威脅、自己的國家自己救。

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陳時中致詞時表示，史明老先生在天之靈告訴我們要堅強要有志氣，懷念他在白色恐怖時代寫下台灣人四百年史，當時看書的人是很危險的，但慢慢台灣人接受與認識到的台灣的自主意識、國際觀都被牽引帶動起來，雖然他離開了我們，但是這精神要繼續下去，讓台灣人有國際觀、讓國際看到台灣。

林佳龍致詞時則表示，今天與陳時中合體同框，就是團結力量大，這是史明老前輩交代，歷史告訴我們是要一棒接一棒，約法三章這也是史明歐吉桑的精神，第一點是台灣要是台灣人的台灣，第二台灣要是民主的台灣，第三台灣要是世界的台灣，讚揚史明老先生是理想主義者，他建立台灣的主題性，以人民的史觀，寫的就是台灣民主運動的聖經。

林佳龍進步一指出，記得三十年前獨台會事件，在動員戡亂時期還有懲治叛亂條例跟刑法一百條都還沒有修改時代，尋求連任的新北市長侯友宜卻說當初鄭南榕事件擔任刑警工作率隊攻堅，並說歷史再來一次還是會執行，聽到感覺很可怕，侯說當初台灣已民主化，是奉命行事，問心無愧，這是對歷史嚴重的扭曲，因為當時台灣還沒有民主化，只是開始自由化而已，當時看史明的書還要被抓去關判死刑，侯卻合理化說當時得到民主政府發的拘票，所以他要去執行；但鄭南榕女兒去看政治檔案卻發現警政署當時有三個處理方案，侯卻選擇最嚴厲的方式，這個歷史我們要還原。

林佳龍強調，因為鄭南榕自焚後兩年就爆發獨台會事件，許多學生都被調查局抓走，當時大家發起反政治迫害及反白色恐怖運動，最後立法院收到行政院送出廢止懲治叛亂條例，這是人民的力量，也才開始有宣稱台獨的言論自由，歷史不能被扭曲，今天合體就是要用團結力量大，要讓台灣的歷史不會受到威權的復僻，所以年底除了要選出九合一地方選舉外，還有十八歲公民權，呼籲自己的國家自己救，年底的選舉不只是地方選舉，要讓蔡總統領導的政府能抗中保台，面對中國威脅，當小英跟台灣的後盾。

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